Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources. Die stetig zunehmende geopolitische Polarisierung in Blockbereiche offenbart signifikante Schwachstellen westlicher Industriestaaten bei der Versorgung mit Schlüsselrohstoffen. Vor allem die marktbeherrschende Stellung Chinas bei Förderung und Verarbeitung von Nischenrohstoffen wie Antimon erweist sich als bedeutender Risikofaktor für die Sektoren der Rüstungs-, Halbleiter- und Solarindustrie. Durch verschärfte Exportauflagen aus Peking ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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