Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Studie
Black Friday, Cyber Week und das Weihnachtsgeschäft locken jedes Jahr Millionen von Konsumentinnen und Konsumenten mit attraktiven Angeboten ins Internet. Gleichzeitig nutzen Cyberkriminelle die erhöhte Kaufbereitschaft gezielt für Betrugsversuche. Eine repräsentative Befragung vom Forschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Helvetia zeigt: Jede dritte erwachsene Person in der Schweiz war bereits selbst oder im eigenen Haushalt von Cyberkriminalität betroffen. Unter den Betroffenen ist Betrug beim Online-Einkauf mit 42% die häufigste Deliktsform. Junge Erwachsene fallen häufiger auf Cyberbetrug herein als ältere Personen.
Das Wichtigste in Kürze:
Abbildung 1: Art von Cyberkriminalität
Abbildung 2: Betroffenheit durch Cyberkriminalität
Abbildung 3: Höhe des finanziellen Schadens durch Cyberkriminalität
Vier von zehn Personen halten ihr Cyberrisiko für hoch
Tipps für sicheres Online-Shopping
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2435124
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2435124 16.11.2026 CET/CEST