Helvetia Baloise Holding AG
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Helvetia gewinnt mit ihrer Totalschadenkasko den ersten Platz beim 28. Swiss Insurance Innovation Award. Die neuartige Versicherungslösung schliesst die Lücke zwischen Teil- und Vollkasko und bietet Kundinnen und Kunden mit älteren Fahrzeugen Schutz vor den finanziellen Folgen eines Totalschadens, ohne dafür eine Vollkaskoversicherung abschliessen zu müssen.
Der Swiss Insurance Innovation Award wird vom digitalen Fachmedium «HZ Insurance» gemeinsam mit einer Expertenjury verliehen und zeichnet innovative Projekte, Produkte und Lösungen aus, die einen konkreten Mehrwert für Kundinnen und Kunden, Vertrieb oder Markt schaffen. Die Totalschadenkasko von Helvetia überzeugte die Jury durch ihren neuen Ansatz in der Motorfahrzeugversicherung und wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet.
«Die Auszeichnung freut uns sehr und zeigt, dass wir auch in der intensiven Integrationsphase den Blick nach vorne richten und Innovation gezielt vorantreiben. Dabei wollen wir die Chancen unseres neuen Unternehmens nutzen, um Lösungen mit einem konkreten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu entwickeln», sagt Andrea Kleiner, Leiterin Nicht-Leben Schweiz bei Helvetia.
Neue Lösung zwischen Teil- und Vollkasko
Damit konzentriert sich der Versicherungsschutz auf ein Risiko, das für Kundinnen und Kunden finanziell besonders schwer wiegen kann. Die Totalschadenkasko ist für Fahrzeuge ab dem vierten Betriebsjahr erhältlich. Sie erweitert das bisherige Angebot zwischen Teil- und Vollkasko um eine gezielte Absicherung gegen die finanziellen Folgen eines Totalschadens. «Mit der Totalschadenkasko haben wir bewusst einen neuen Weg eingeschlagen und eine in der Schweiz einzigartige Lösung aus einem konkreten Kundenbedürfnis heraus entwickelt. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, dass Innovation nicht nur eine gute Idee braucht, sondern auch den Mut und die Beharrlichkeit, sie konsequent umzusetzen», freut sich Angel Guirao, Leiter Fahrzeugversicherungen bei Helvetia in der Schweiz.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2439526
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2439526 20.11.2026 CET/CEST