von Patrick Gunti Vom Eis in die Datenwelt: Der frühere Eishockeyprofi Andreas Hänni hat mit 49ing eine Plattform aufgebaut, die Spielaufnahmen mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert. Über 500 Kunden nutzen das Angebot, darunter Schweizer Profiligen und nordamerikanische College-Ligen. Statistiken, Videoclips und ein KI-Coach sollen Trainern und Spielern helfen, Leistungen besser einzuordnen und gezielt zu verbessern. Nun expandiert das Unternehmen ...

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