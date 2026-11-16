Berlin (ots) -In einer Erklärung der Initiative Europe's Health Dividend sprechen sich Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem Gesundheitsbereich für gemeinsame europäische Forschungsprioritäten und engere internationale Zusammenarbeit aus.Globale Gesundheitsforschung ist keine verzichtbare Ausgabe, sondern trägt zur Gesundheit, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Europas bei. Das betonen 38 Unterzeichner in einer heute veröffentlichten Erklärung der Initiative Europe's Health Dividend. Angesichts knapper öffentlicher Haushalte, wachsender Gesundheitsrisiken und des internationalen Innovationswettbewerbs unterstreichen sie die Bedeutung langfristiger Forschungsinvestitionen in Europa."Wir fragen zu oft, was globale Gesundheitsforschung kostet, und zu selten, welchen Nutzen sie für Europa schafft. Die Fähigkeit, Gesundheitsbedrohungen frühzeitig zu erkennen und neue Impfstoffe, Diagnostika und Therapien zu entwickeln, lässt sich nicht erst in der nächsten Krise aufbauen. Sie ist das Ergebnis langfristiger Forschung und internationaler Zusammenarbeit. Wenn wir heute die Voraussetzungen dafür schaffen, stärken wir Europas Fähigkeit, auf künftige Gesundheitsrisiken zu reagieren", sagt Prof. Dr. Beate Kampmann, Professorin für Global Health und Direktorin des Charité Center for Global Health.Innovation, Krisenvorsorge und medizinischer FortschrittGlobale Gesundheitsforschung stärkt Europas Innovationskraft, fördert neue Technologien und schafft qualifizierte Arbeitsplätze. Sie verbessert die Krisenvorsorge, indem sie Fähigkeiten schafft, Gesundheitsbedrohungen frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Auch die Menschen in Europa profitieren: Forschung eröffnet Möglichkeiten zur Prävention und Behandlung von Krankheiten, die auch über das ursprüngliche Forschungsgebiet Anwendung finden können. So kommt eine zunächst für einen Malaria-Impfstoff entwickelte Technologie heute in einem Impfstoff gegen Gürtelrose zum Einsatz.Internationale Forschungs- und Innovationsnetzwerke ermöglichen Europa, die globale Gesundheitsarchitektur mitzugestalten, von Erkenntnissen zu profitieren und Forschungskompetenzen auszubauen. Ein Rückzug aus der globalen Gesundheitsforschung würde Europas Verwundbarkeit nicht verringern, sondern erhöhen, heißt es in der Erklärung.Unterzeichner der ErklärungZu den Unterzeichnern aus Deutschland gehören Prof. Dr. Beate Kampmann (Charité - Universitätsmedizin Berlin), Prof. Dr. med. Dr. phil. Andrea Sylvia Winkler (Technische Universität München), Prof. Dr. Detlev Ganten (Virchow Foundation), Dr. Michael Stolpe (Kiel Institut für Weltwirtschaft), Roland Göhde (GHA - German Health Alliance) und Generaloberstabsarzt a. D. Dr. Ulrich Baumgärtner (Deutsche Härtefallstiftung).Über Europe's Health DividendEurope's Health Dividend ist eine Initiative, die den Nutzen globaler Gesundheitsforschung für Gesundheit, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit stärker in die öffentliche Debatte einbringen will. Die Erklärung bildet den Auftakt für geplante Aktivitäten in Deutschland, Frankreich, Dänemark und Polen sowie auf EU-Ebene.Die Initiative wird von der Gates Foundation und Coefficient Giving finanziert.Zur Erklärung "Europe's Health Dividend": www.europeshealthdividend.org (https://bit.ly/europeshealthdividend-DE-PR)Pressekontakt:Hella Bungerthella.bungert@fticonsulting.comOriginal-Content von: Europe's Health Dividend, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183921/6390897