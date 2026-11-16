Stade (ots) -Heute eröffnet Wirtschaftsministerin Katherina Reiche feierlich das schwimmende LNG-Terminal "Energos Force" in Stade. Die Inbetriebnahme des Terminalschiffs war ursprünglich im Dezember 2023 geplant, doch das Projekt verzögerte sich um fast drei Jahre aufgrund eines Streits zwischen den beteiligten Unternehmen Deutsche Energy Terminal (DET) und Hanseatic Energy Hub (HEH). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Wirtschaftsministerin für den wiederholten Schulterschluss mit der fossilen Industrie und fordert ein LNG-Moratorium, um dem Aufbau weiterer Überkapazitäten und fossiler Abhängigkeiten einen Riegel vorzuschieben.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Während die Weltgemeinschaft bei der Klimakonferenz in Antalya diskutiert, wie man die Klimakatastrophe bewältigt, treibt Katherina Reiche unsere Gasabhängigkeit weiter voran. Ihre persönliche Teilnahme an den Feierlichkeiten in Stade steht sinnbildlich für eine vergangenheitsorientierte Politik, von der hauptsächlich fossile Großkonzerne profitieren. Angesichts steigender Gaspreise und unverlässlicher Partnerländer ist die LNG-Expansion mehr als fragwürdig. Katherina Reiche muss das Energiesystem endlich auf eine sichere und zukunftsfähige Basis stellen. Das geht nur mit günstigen erneuerbaren Energien und Elektrifizierung statt neuen fossilen Abhängigkeiten. Wir fordern von der Wirtschaftsministerin, umgehend ein LNG-Moratorium zu verhängen."Dazu Martin Lüdders, Mitglied des Klimabündnisses gegen LNG und Betroffener aus Stade: "Das Pannen-LNG-Terminal in Stade ist eine dreiste Steuergeldverschwendung und trägt nicht mal zur Energiesicherheit bei. Gerade hier am Industriestandort Stade, mit Unternehmen, die den zweitgrößten Stromverbrauchs Deutschlands haben, braucht es dringend günstigeren Strom durch erneuerbare Energien und Energiespeicher. Der Erdgas-Ausbau treibt uns in eine fossile Kostenfalle und dagegen protestieren wir!"Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deMartin Lüdders, Mitglied des Klimabündnisses gegen LNG und Betroffenermartin-luedders@gmx.deDUH-Newsroom030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6390896