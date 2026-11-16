Ansbach (ots) -Mit dem Zusammenschluss mit Dr. Carl & Partner entsteht in Ansbach die neo Legal GmbH - unter der Geschäftsführung von Nicolina Braun und Dr. Florian Körber.Die neo Kanzlei schlägt ein neues Kapitel auf: Mit der neo Legal GmbH gibt die Gruppe der Rechtsberatung ein eigenes Zuhause und baut sie zu einem starken, eigenständigen Bereich aus. Grundlage ist der Zusammenschluss mit der Ansbacher Dr. Carl & Partner mbB, die seit vielen Jahren für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Recht steht. Während Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung künftig in der neo Dr. Carl + Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH fortgeführt werden, wird die Rechtsberatung in einer eigenständigen Gesellschaft gebündelt. Damit vereint neo als HOME OF MITTELSTAND Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach.Eigene Gesellschaft, bewährtes TeamMit der neo Legal GmbH erhält die Rechtsberatung innerhalb der neo Gruppe bewusst eine eigene Firmierung und ein klares Profil. Geschäftsführerin und Geschäftsführer sind Nicolina Braun und Dr. Florian Körber, die bereits bei Dr. Carl & Partner als geschäftsführende Partner tätig waren. Gemeinsam mit einem Team erfahrener Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte führen sie die Rechtsberatung in vollem Umfang weiter.Für Mandanten ändert sich nichts: Alle Leistungsbereiche und Angebote werden 1:1 übernommen, die vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bleiben bestehen. Neu ist der direkte Zugang zum gesamten Expertennetzwerk der neo Gruppe.Das Leistungsspektrum der neo Legal GmbHDie neo Legal GmbH berät in allen wesentlichen Rechtsgebieten - mit einem klaren Schwerpunkt auf den Fragen, die mittelständische Unternehmen, Unternehmerfamilien und Privatpersonen bewegen:Unternehmen und Gesellschafter: Handels- und Gesellschaftsrecht, Vertragsgestaltung, Arbeitsrecht, Handelsvertreterrecht, Geschäftsführerhaftung, Datenschutz und Compliance, Forderungsmanagement sowie Insolvenzanfechtung.Steuern und Strafrecht: Steuerrecht, Steuerstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Strafrecht sowie Ordnungswidrigkeiten.Vermögen, Familie und Nachfolge: Erbrecht, Familienrecht sowie Vermögensschutz und Asset Protection.Immobilien und Schadensfälle: Immobilienrecht, gewerbliches Mietrecht sowie Unfallschadenregulierung.HOME OF MITTELSTAND: Steuern, Prüfung und Recht greifen ineinanderIm Mittelstand lassen sich steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche Fragen selten voneinander trennen. Genau hier setzt das HOME OF MITTELSTAND an: Mit der neo Legal GmbH baut neo seine rechtliche Kompetenz deutlich aus und verbindet Expertise, die für Mandanten bisher oft auf mehrere Berater verteilt war. Bei einer Unternehmensnachfolge etwa greifen steuerliche Gestaltung, Erbrecht und Gesellschaftsrecht ineinander. Beim Kauf oder Verkauf eines Unternehmens ergänzen sich Due Diligence, Unternehmensbewertung und Vertragsgestaltung. Und kommt es nach einer Betriebsprüfung zum Streit mit der Finanzverwaltung, arbeiten Steuerberatung und Steuerstrafrecht Hand in Hand.Über das neo :ökosystem werden diese Kompetenzen gezielt zusammengeführt. Mandanten erhalten so Antworten aus einer Hand - abgestimmt, schnell und mit Blick auf das gesamte Unternehmen."Mit der neo Legal GmbH geben wir der Rechtsberatung in unserem HOME OF MITTELSTAND einen eigenen, starken Rahmen. Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten heute, dass Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Recht nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten. Mit Nicolina Braun, Dr. Florian Körber und ihrem Team gewinnen wir dafür genau die richtigen Persönlichkeiten - fachlich exzellent und tief im Mittelstand verwurzelt", so Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei."Wir führen unsere Rechtsberatung in vollem Umfang fort - mit denselben Menschen, denselben Leistungen und derselben Nähe zu unseren Mandanten. Neu ist, dass wir sie innerhalb der neo Gruppe noch enger mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung verzahnen können. Das ist ein klarer Mehrwert, gerade bei komplexen unternehmerischen Fragestellungen", so Nicolina Braun, geschäftsführende Partnerin der neo Legal GmbH."Ob Nachfolge, Vermögensschutz oder Gesellschafterstreit: Viele Mandate, die wir begleiten, haben immer auch eine steuerliche und wirtschaftliche Seite. Dass wir diese Themen künftig innerhalb einer Gruppe ganzheitlich betrachten können, macht unsere Beratung noch wirksamer. Wir freuen uns darauf, den Bereich Recht bei neo maßgeblich mitzugestalten und weiterzuentwickeln", erklärt Dr. Florian Körber, geschäftsführender Partner der neo Legal GmbH."Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung gehörten bei uns schon immer zusammen. Mit neo Legal bekommt dieser Anspruch nun einen eigenen, starken Rahmen innerhalb einer Gruppe, die den Mittelstand ganzheitlich denkt", ergänzt Prof. Dr. Matthias Carl, geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl + Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH.Starke Basis in FrankenMit mehr als 70 Mitarbeitern ist Dr. Carl & Partner die bislang größte Einheit, die neo hinzugewinnen konnte. Neben der neo Legal GmbH führen Prof. Dr. Matthias Carl, Markus Singer und Heinz Walterspacher als geschäftsführende Partner die neo Dr. Carl + Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH weiter. Gemeinsam mit den Standorten in Fürth und Nürnberg stärkt neo so seine Präsenz in Franken und in ganz Bayern deutlich.Über neo Kanzleineo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach - ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An nun zwölf Standorten und mit rund 300 Mitarbeitern begleiten wir Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt: Ein System, das Menschen, Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in Bewegung - heute und morgen.Pressekontakt:Ines PfabLeitung Marketingines.pfab@neo-kanzlei.deOriginal-Content von: neo Kanzlei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180901/6390894