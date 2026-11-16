Berlin (ots) -Der Politik-Podcast "based." erscheint ab sofort unter dem Markendach von WELT und gehört damit zum Portfolio der PREMIUM-GRUPPE von Axel Springer. Das von den Journalisten Benjamin Scherp und Dominik Steffens geführte Video- und Audio-Format veröffentlichte nun seine erste Reportage unter dem WELT-Label:In dieser Ausgabe schauen sich die Hosts die Buchmesse "Seitenwechsel" in Halle an, auf der Konservative und Rechtsradikale zusammenkamen. In vielen Berichten stand die Einordnung schon vorab fest - oft ohne dass mit den Beteiligten gesprochen wurde: Hier rücke das bürgerliche Lager an die Neue Rechte heran. Die Reportage von based. zeigt hingegen ein anderes Bild, nämlich das einer Spaltung: Viele vor Ort gehen sich bewusst aus dem Weg und können einander nicht ausstehen. (LINK (https://www.youtube.com/watch?v=-vUZooBabo8))Scherp und Steffens haben "based." im Jahr 2022 als unabhängiges Zwei-Personen-Projekt gestartet. Im Zentrum des Formats stehen Gespräche mit Akteuren aus dem gesamten politischen Spektrum. Die Hosts sind überzeugt: Von diesen Menschen lasse sich etwas lernen, egal aus welcher politischen Richtung sie kommen.Auf YouTube erreicht der Video-Podcast bis zu 166.000 Aufrufe pro Folge. Bereits im August arbeiteten die Gründer mit WELT zusammen: Bei einem Interview mit Überlebenden nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day.Durch den mit der Zugehörigkeit zur PREMIUM-GRUPPE verbundenen Zugang zu einer bewährten Infrastruktur in den Bereichen Vermarktung, Vertrieb, Design und Produktion erhöht "based." die Erscheinungsfrequenz, entwickelt das Format über das klassische Studiogespräch hinaus zu Vor-Ort-Reportagen und Live-Veranstaltungen weiter. Für die PREMIUM-GRUPPE bildet die Partnerschaft den Auftakt ihrer Creator-Strategie: Ziel ist es, eigenständige journalistische Köpfe und Formate frühzeitig an die Marken der Gruppe anzubinden und eigene Talente aufzubauen.Helge Fuhst, Vorsitzender der Redaktionen der PREMIUM-GRUPPE: "Offene Debatten leben von der Bereitschaft, unterschiedlichste politische Positionen auf die Probe zu stellen. Benjamin Scherp und Dominik Steffens haben gezeigt, dass sie als Creators mit dieser journalistischen Haltung ein großes, junges Publikum erreichen. "based." ist mit dem Konzept der Konfrontation im Gespräch und die Reportage vor Ort eine logiosche Erweiterung des Politik-Angebots von WELT."Benjamin Scherp und Dominik Steffens, Gründer von "based.": "Wir haben 'based.' gestartet, um mit Menschen aus allen politischen Lagern direkt zu sprechen, statt nur über sie zu reden. Um das Modell zu skalieren und uns gleichzeitig weiter auf die Inhalte konzentrieren zu können, brauchen wir Strukturen, die sich zu zweit nicht abbilden lassen. In der PREMIUM-GRUPPE behalten wir unsere eigene redaktionelle Handschrift und nutzen gleichzeitig die Produktionskraft, das Design und die Vermarktung eines großen Medienhauses."Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6390893