Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Haustiere gehören für viele Menschen zur Familie. Um Kundinnen und Kunden auch bei den laufenden Kosten für ihre Vierbeiner zu entlasten, senkt ALDI als Erster im Lebensmitteleinzelhandel dauerhaft die Preise für zahlreiche Artikel aus dem Heimtiersortiment. Von Hunde- und Katzennassfutter über Trockenfutter bis hin zu Snacks profitieren Tierhalterinnen und Tierhalter ab sofort von dauerhaft günstigeren Preisen mit Preisvorteilen von bis zu 50 Cent pro Artikel.Besonders erfreulich für Hundehalterinnen und Hundehalter: Das im Preis gesenkte ROMEO Premium Hundenassfutter von ALDI wurde kürzlich von der Stiftung Warentest zum Testsieger gekürt. Das Produkt ROMEO Herzhafte Mahlzeit Reich an Rind erhielt unter 15 getesteten Nassfuttern die Gesamtnote 1,2 ("sehr gut") und damit die Bestnote im Test.Mit den aktuellen Preissenkungen macht der Erfinder des Discounts zahlreiche weitere Produkte für Hunde und Katzen noch günstiger und unterstreicht damit seinen Anspruch, beste Qualität zum bestmöglichen Preis anzubieten.Bei folgenden Artikeln sparen Kundinnen und Kunden in allen rund 4.200 ALDI Filialen ab sofort dauerhaft bis zu 50 Cent:Hundenahrung und Hundesnacks:- ROMEO Premium Hunde-Kauspezialitäten, 200 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,49 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich- ROMEO Premium Hundenassfutter, 400 Gramm Dose für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-20 Cent)- ROMEO Wild Roots Hundenassfutter, 400 Gramm Dose für nur 1,29 Euro statt 1,45 Euro (-16 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich- ROMEO Hundenassfutter, 1.240 Gramm Dose für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)- ROMEO Premium Hundenassfutter, 150 Gramm Schale für nur 0,35 Euro statt 0,45 Euro (-10 Cent)- ROMEO Classic Hunde-Kausticks, 16 x 11 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,79 Euro (-10 Cent)- ROMEO Hundenassfutter, 300 Gramm Schale für nur 0,55 Euro statt 0,60 Euro (-5 Cent)Katzennahrung und Katzensnacks:- CACHET Premium Katzennassfutter, 8 x 85 Gramm für nur 3,45 Euro statt 3,95 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich- CACHET Classic Katzennassfutter, 12 x 100 Gramm im Karton für nur 2,35 Euro statt 2,55 Euro (-20 Cent)- CACHET Xtra Feine Pastete Katzennassfutter, 100 Gramm Schale für nur 0,35 Euro statt 0,45 Euro (-10 Cent)- CACHET Premium Katzennassfutter Gelee, 415 Gramm Dose für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)- CACHET Premium Katzentrockenfutter, 800 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,89 Euro (-10 Cent)- CACHET Classic Katzen-Knusperkissen, 200 Gramm für nur 1,15 Euro statt 1,25 Euro (-10 Cent)- CACHET Premium Katzennassfutter, 205 Gramm Dose für nur 0,59 Euro statt 0,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich- CACHET Premium Katzennassfutter, 85 Gramm Schale für nur 0,35 Euro statt 0,45 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD erhältlich- CACHET Classic Katzennassfutter, 100 Gramm Schale für nur 0,20 Euro statt 0,25 Euro (-5 Cent)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Carmen Braun, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6390911