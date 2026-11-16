Im Übernahmepoker um die Commerzbank zeigt sich eine ungewöhnliche Entwicklung. Obwohl unabhängige Anleger das Angebot von UniCredit kaum angenommen haben, stehen die Italiener kurz davor, nahezu die Hälfte der Stimmrechte zu kontrollieren. Nach Angaben der Commerzbank wurden aus den Beständen privater und institutioneller Investoren lediglich 2,7% der Aktien angedient. Am heutigen Montag könnte eine wichtige Entscheidung der EU-Kommission fallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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