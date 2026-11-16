Der Bitcoin-Kurs ist zeitweise auf rund 62.000,00 US-Dollar eingebrochen und hat damit die wichtige Unterstützungszone zwischen 69.000,00 und 75.000,00 US-Dollar unterschritten. Der RSI ist inzwischen auf 23 Punkte gefallen und signalisiert eine stark überverkaufte Marktlage. Gleichzeitig erreicht die Kryptowährung einen entscheidenden Fibonacci-Bereich. Folgt hier eine Gegenbewegung oder setzt sich der Abverkauf fort? Chartanalyse zu Bitcoin Mit ...

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