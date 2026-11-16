DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERN - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil mit einem Maßnahmenpaket das Steuersystem vereinfachen. Dem Handelsblatt liegt ein Entwurf des Steuervereinfachungsgesetzes 2027 vor, der derzeit in einem frühen Stadium innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird. Unter anderem sollen demnach kleinere Abfindungen steuerfrei gestellt und die Steuererklärung in Papierform abgeschafft werden. Für Firmen könnte sich vieles ändern - und die Steuerklassen III und V sollen gestrichen werden. (Handelsblatt)

BANKENAUFSICHT - Sparkassenpräsident Ulrich Reuter will an den Kapitalanforderungen für Banken nicht rütteln, sieht aber Spielraum bei Berichtspflichten und der Komplexität der Aufsicht. Für die Sorgen international tätiger Großbanken über die Lockerungen in den USA zeigt er Verständnis. Beim digitalen Euro hält er den Zeitplan der EZB für sehr knapp, wie der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes im Interview sagte. Die regulatorische Gleichbehandlung von Staatsanleihen stellte er zur Diskussion. (Börsen-Zeitung)

EZB - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor einer zunehmenden politischen Einflussnahme auf die Europäische Zentralbank (EZB). Wenn die Regierungen in diesen Wochen über die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde verhandeln, gehe es um weit mehr als eine Personalie. "Auf dem Spiel steht die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank", warnt der Ökonom. (Handelsblatt)

BND - In der Spionageaffäre um den ehemaligen BND-Präsidenten August Hanning gibt es nerste Erkenntnisse, wie es seinem früheren Büroleiter Manfred D. gelungen sein soll, über fast ein Jahrzehnt mehr als 2.000 streng geheime Dokumente aus der Berliner Zentrale des Bundesnachrichtendienstes zu schmuggeln und diese an Hanning zu übergeben. Manfred D. soll dafür Chauffeure, Leibwächter und seine Privilegien benutzt haben. (Süddeutsche Zeitung)

EIB - Ein früherer Kontrolleur der Europäischen Investitionsbank (EIB) wirft dem Institut in einem 45-seitigen internen Bericht unter erhebliche Mängel bei der internen Kontrolle und eine von Angst geprägte Arbeitskultur vor. Der britische Bankenexperte war zwölf Jahre lang im Prüfungsausschuss der EIB tätig und verfasste das Papier anlässlich seines Ausscheidens im Juni. "Die Bank ist heute schwächer als sie es vor zwölf Jahren war", schreibt er, "sie ist heute schwächer als sie es vor drei Jahren war." Die Bank weist die Vorwürfe zurück. (Süddeutsche Zeitung)

UKRAINE - Die Europäische Kommission wird den Mitgliedsstaaten am Mittwoch vorschlagen, ein Darlehen in Höhe von 45 Milliarden Euro gegen den gemeinsamen EU-Haushalt aufzunehmen, um die Ukraine zu unterstützen, da Kiew vor dem härtesten Winter seit Beginn der russischen Invasion im großen Maßstab steht. Das sagten vier Insider. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 01:42 ET (06:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.