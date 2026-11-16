Unser Chart der Woche zeigt: Unter Greg Abel gibt die Beteiligungsgesellschaft so viel Geld für eigene Aktien aus wie nie. Dazu kommen Übernahmen und neue Beteiligungen. Der Cashbestand ist dadurch spürbar geschrumpft. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); 9,6 Mrd. US-Dollar: So viel Geld hat Berkshire Hathaway im dritten Quartal für eigene Aktien ausgegeben. Das ist Rekord und mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal mit 4,5 Mrd. Dollar (+113%). Hinter dem Kurswechsel steht Greg Abel. Er übernahm zum Jahresanfang den Chefposten von Warren Buffett. Im September gab der als "Orakel von Omaha" bekannte Investor auch den Vorsitz im Verwaltungsrat an seinen Sohn Howard ab und wurde Ehrenvorsitzender. Buffett fand zuletzt kaum noch Anlagen, die ihn überzeugten, und ließ die Reserven wachsen. ...

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