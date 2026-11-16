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Neue Underberg-Anleihe 2026/2032 - starkes H1-Wachstum international und bei der Marke St. Hubertus



16.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Neue Underberg-Anleihe 2026/2032 - starkes H1-Wachstum international und bei der Marke St. Hubertus Zielvolumen der Anleihe 2026/2032: bis zu 45 Mio. Euro

Indikative Zinsspanne von 6,00 bis 6,75 Prozent p. a.

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2022/2028; Barausgleich von 5 Euro je Stück

Umsatz der Underberg Gruppe im ersten Halbjahr (April-September 2026) steigt um 1,2 Prozent auf 68,4 Mio. Euro Rheinberg, 16.11.2026 Die Semper idem Underberg AG stellt frühzeitig die Weichen für die Refinanzierung ihrer Anleihe 2022/2028. Der Vorstand hat am heutigen Montag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A5GS750) mit einem Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2032 beschlossen. Gleichzeitig setzt die Unternehmensgruppe ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (April bis September 2026) stieg der Umsatz um 1,2 Prozent auf 68,4 Mio. Euro. Besonders dynamisch entwickelten sich erneut das internationale Geschäft sowie die Marke St. Hubertus. Mit der Emission der neuen Anleihe 2026/2032 beabsichtigt die Underberg Gruppe, die bestehende Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) zu refinanzieren. Das Zielvolumen der neuen Anleihe beträgt 45 Mio. Euro. Die indikative Zinsspanne liegt bei 6,00 bis 6,75 Prozent p. a.; der endgültige Kupon wird nach Abschluss des Bookbuildings festgelegt und veröffentlicht. "Mit der geplanten Emission gehen wir die Refinanzierung unserer Anleihe 2022/2028 frühzeitig an und schaffen damit Planungssicherheit für die kommenden Jahre. Die Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass wir strategisch und operativ auf einem guten Weg sind und insbesondere international sowie durch nationale Innovationen Wachstumsimpulse setzen", sagt Michael Söhlke, CEO der Semper idem Underberg AG. Umtausch für Inhaber der Anleihe 2022/2028 Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2026/2032 (ISIN: DE000A5GS750) umtauschen. Zusätzlich erhalten sie einen Barausgleich von 5 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung sowie die jeweils anteiligen Stückzinsen. Die Umtauschfrist läuft vom 17. November bis zum 1. Dezember 2026, 18:00 Uhr (MEZ). Zeichnung über Unternehmenswebsite und Börse Anleger können die neue Anleihe zudem im Rahmen des öffentlichen Angebots zeichnen. Die Zeichnung über die Unternehmenswebsite ist vom 17. November bis zum 3. Dezember 2026, 18:00 Uhr (MEZ), möglich. Über die Börse Frankfurt (DirectPlace) soll die Zeichnung vom 18. November bis zum 4. Dezember 2026, 12:00 Uhr (MEZ), erfolgen. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000 Euro. Eine vorzeitige Schließung der Angebotszeiträume bleibt vorbehalten. Die Anleihe soll in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am heutigen Tag billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2026 veröffentlicht. Dort finden Interessierte weitere Informationen zur Anleihe 2026/2032 sowie die Möglichkeit zur Zeichnung über die Unternehmenswebsite. Privatplatzierung Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Lead Manager anzubieten. Umsatz im ersten Halbjahr auf 68,4 Mio. Euro erhöht Operativ ist die Underberg Gruppe, die 2025/26 einen im Vergleich zum Vorjahr leicht höheren Umsatz von 136,9 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 12,3 Mio. Euro erzielen konnte, solide in das neue Geschäftsjahr gestartet. Nach 67,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum belief sich der Umsatz vom 1. April bis 30. September 2026 auf 68,4 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent in einem rückläufigen Markt. Laut NielsenIQ verzeichnete die gesamte Spirituosenbranche in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 einen Umsatzrückgang von drei Prozent. Für das Gesamtjahr 2026/27 erwartet die Underberg Gruppe trotz der anhaltenden Konsumzurückhaltung einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende des Zielkorridors von 11 Mio. bis 12 Mio. Euro. "Dass wir uns in einem rückläufigen Markt behaupten und Marktanteile gewinnen, zeigt die Stärke unseres Portfolios. Etablierte Marken und gezielte Innovationen tragen zu dieser Entwicklung bei. Diesen Rückenwind nehmen wir mit in das weitere Geschäftsjahr", sagt Michael Söhlke. Internationales Geschäft wächst deutlich Besonders erfreulich verlief das Geschäft außerhalb Deutschlands: Der dort erzielte Absatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026/2027 rund 16 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Zu dieser Entwicklung trugen insbesondere die Kernmarken Underberg und Asbach bei, mit internationalem Absatzwachstum um jeweils rund 20 Prozent. "Mit Blick auf die internationalen Absatzmärkte ist zudem das Wachstum in Brasilien, den USA sowie in den Nordics sehr positiv und setzt den Trend der vergangenen Jahre fort. Die Entwicklung im Ausland bestätigt unseren Kurs, die Internationalisierung unserer Marken konsequent voranzutreiben", betont Thomas Mempel, CCO der Underberg Gruppe. St. Hubertus mit zweistelligem Absatzplus im deutschen Markt Im deutschen Markt entwickelte sich insbesondere St. Hubertus positiv. Die Marke erweiterte ihr Sortiment in den vergangenen Jahren durch verschiedene Innovationen und erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2026/2027 ein Absatzplus von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neue Partnerschaft mit Loch Lomond stärkt Distributionsgeschäft Die Underberg Gruppe baut ihr Geschäft mit Distributionsmarken seit 2024 gezielt aus und ergänzt ihr Portfolio um starke internationale Marken, die das bestehende Eigenmarkengeschäft strategisch ergänzen. 2024 wurde die Zusammenarbeit mit der ANORA Group um den Vertrieb von LINIE Aquavit, Malteserkreuz und Aalborg erweitert. 2025 folgten die österreichische Marke STROH sowie Produkte des italienischen Hauses Gancia, allen voran die Wodkamarke "The Standard 1894". Diesen Weg setzt die Gruppe nun mit Loch Lomond fort: Die Diversa Spezialitäten GmbH, die Vertriebsgesellschaft der Gruppe in Deutschland, übernimmt den Vertrieb der Whiskys der schottischen Destillerie Loch Lomond in Deutschland. Die Destillerie verbindet schottische Whisky-Tradition mit innovativen Herstellungsverfahren und bietet unterschiedliche Geschmacksprofile und Sortimente für verschiedene Vertriebskanäle. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, BOLS, Koskenkorva Vodka, Linie Aquavit, STROH, The Standard 1894, Túnel und Ouzo of Plomari. Pressekontakt: Christian Schönhals Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation Semper idem Underberg AG Underbergstraße 3 47495 Rheinberg Tel.: +49 2843/920-296 Mobil: +49 170/320 97 59 E-Mail: christian.schoenhals@underberg.com www.semper-idem-underberg.com Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Prospektverordnung dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. 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