Emittent / Herausgeber: PIN Privates Institut für erneuerbare Energien GmbH
/ Schlagwort(e): Anleihe
München, 16.11.2026 - Die PIN Privates Institut Holding GmbH bietet seit dem 15. November 2026 die PIN Solarkraft Anleihe 2026/2030 öffentlich zur Zeichnung an (ISIN: DE000A5GS4D8, WKN: A5GS4D). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe wird jährlich mit 7,25 % verzinst bei einer Laufzeit von 4 Jahren. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals am 15.11.2027. Die Stückelung beträgt 2.000 Euro.
Das Angebot läuft bis zum Erreichen des Emissionsvolumens, längstens bis zum 14. November 2027. Die Anleihe kann ab einem Mindestbetrag von 2.000 Euro direkt über den Emittenten gezeichnet werden:www.privates-institut.com/anleihe. Auf dieser Seite steht auch das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) zum Download bereit.
Mit dem Netto-Emissionserlös finanziert das Private Institut neue Photovoltaikprojekte seiner Tochtergesellschaften in Deutschland - von der Konzeption über den Bau bis zum Verkauf an die künftigen Betreiber. Für 2027 sind bereits 13 neue Solarparks geplant.
Thomas Schoy, Geschäftsführer der PIN Privates Institut Holding GmbH, erläutert die Hintergründe: "Bisher konnten nur ausgewählte Anleger in unsere Solarparks investieren. Mit der PIN Solarkraft Anleihe öffnen wir unser Geschäftsmodell einem deutlich größeren Investorenkreis".
Über das Unternehmen
Die PIN Privates Institut Holding GmbH mit Sitz in München ist seit 1991 im Bereich Sachwert-Investments tätig und seit über 20 Jahren auf Photovoltaik spezialisiert. Bisher haben über 3.600 Investoren rund 720 Mio. Euro in die Projekte des Privaten Instituts investiert. Über ihre Tochtergesellschaften konzipiert, plant und realisiert das Unternehmen Solarparks in Deutschland. Zum Portfolio gehören heute mehr als 530 PV-Anlagen an 144 Standorten.
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