WIESBADEN (ots) -- Hochschulpersonal insgesamt um 0,5 % gewachsen, allerdings ausschließlich im nicht-wissenschaftlichen Bereich- Rechnerisch 6,8 Studierende je Lehrperson- Zwei Drittel des hauptberuflichen wissenschaftlichen Hochschulpersonals in befristeter TätigkeitAn den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken waren zum Jahresende 2025 rund 809 400 Personen beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,5 % oder rund 3 700 Personen mehr als Ende 2024. Dabei beschränkte sich der Beschäftigungszuwachs ausschließlich auf den nicht-wissenschaftlichen Bereich. Dort waren Ende 2025 etwa 389 200 Personen beschäftigt und damit 2,6 % mehr als Ende 2024. Im wissenschaftlichen Bereich sank gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr.Verhältnis Studierende je Lehrperson im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegenZum wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen zählten Ende 2025 rund 420 200 Beschäftigte (2024: 426 200). Bezogen auf die 2 864 200 Studierenden im Wintersemester 2025/2026 kamen somit auf eine Lehrperson rechnerisch 6,8 Studierende. Das waren etwas mehr als im Vorjahr mit 6,7 Studierenden je Lehrperson.Mit 135 200 Beschäftigten war ein Drittel (32 %) des wissenschaftlichen Hochschulpersonals Ende 2025 als Gastprofessorinnen und -professoren, Lehrbeauftragte oder wissenschaftliche Hilfskräfte nebenberuflich tätig und zwei Drittel (68 % oder 284 900 Personen) waren hauptberuflich im wissenschaftlichen Bereich beschäftigt. Dazu gehörten unter anderem rund 52 300 Professorinnen und Professoren und etwa 217 500 wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Professorinnen und Professoren um 0,5 %, die Zahl der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieb nahezu konstant.Zwei Drittel des hauptberuflichen wissenschaftlichen Hochschulpersonals in befristeter TätigkeitInsgesamt waren Ende 2025 rund 185 700 Beschäftigte beziehungsweise 65 % des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich befristet und 99 300 (35 %) unbefristet tätig. Eine Vollzeitbeschäftigung übten 172 900 Personen (61 %) des hauptberuflichen Hochschulpersonals im wissenschaftlichen Bereich aus, eine Teilzeitbeschäftigung 112 000 (39 %).Zuwachs von 3,0 % beim VerwaltungspersonalGut ein Drittel der Beschäftigten im nicht-wissenschaftlichen Bereich der Hochschulen (129 700) gehörte Ende 2025 zum Verwaltungspersonal. Dessen Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,0 %. Die Zahl der Beschäftigten des Pflegepersonals stieg gleichzeitig um 3,2 % auf 93 500, die des technischen Personals um 1,0 % auf 62 100. Zum nicht-wissenschaftlichen Bereich gehören außerdem unter anderem Auszubildende, Bibliothekspersonal, sonstige Hilfskräfte sowie Praktikantinnen und Praktikanten.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind auf der Themenseite Hochschulen im Statistischen Bericht "Personal an Hochschulen 2025" dargestellt. Lange Zeitreihen zum Hochschulpersonal sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 21341-0001 bis 21341-0003) abrufbar.Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland, von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule, bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:HochschulstatistikTelefon: +49 611 75 4140www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6390930