WIESBADEN (ots) -- Industrie verbraucht im Jahr 2025 wieder weniger Energie- Energieverbrauch der energieintensiven Branchen um 2,8 % niedriger als im Vorjahr- Erdgas nach wie vor der am meisten eingesetzte EnergieträgerDie deutsche Industrie hat im Jahr 2025 insgesamt 3 248 Petajoule Energie verbraucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,9 % weniger Energie als im Vorjahr. Zuvor war der Energieverbrauch im Jahr 2024 (+1,9 %) nach zwei Jahren mit starken Rückgängen (2022: -9,1 %, 2023: -7,8 %) angestiegen. Ein Auslöser für den erneuten Rückgang im Jahr 2025 waren hohe Energiepreise und damit einhergehende Produktionsrückgänge insbesondere in der energieintensiven Industrie.Erdgas bleibt wichtigster Energieträger - Kohle verliert weiterhin an BedeutungDer weitaus größte Teil (88,8 %) der eingesetzten Energieträger in der Industrie wurden auch im Jahr 2025 energetisch genutzt, also zur Strom- und Wärmeerzeugung. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Energieverbrauch in diesem Bereich um 3,7 %. Demgegenüber stieg die Menge der nicht-energetisch genutzten Energieträger - vor allem als Grundstoff für chemische Produkte, Düngemittel oder Kunststoffe - gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Der Anteil der nicht-energetisch genutzten Energieträger am gesamten industriellen Energieverbrauch betrug 11,2 %.Trotz eines Verbrauchsrückgangs von 2,6 % war Erdgas mit einem Anteil von 29,2 % auch 2025 der am meisten eingesetzte Energieträger in der Industrie. Danach folgten, wie in den Vorjahren, Strom mit einem Anteil von 21,2 % sowie Mineralöle und Mineralölprodukte mit 17,2 %. Der Stromverbrauch sank dabei im Vorjahresvergleich um 2,4 %, wohingegen der Verbrauch von Mineralölen und Mineralölprodukten um 1,6 % stieg. Der Energieträger Kohle verlor 2025 erneut an Bedeutung: Der Verbrauch sank um 12,4 %. Der Anteil der Kohle am Gesamtenergieverbrauch betrug noch 13,1 %.Anteil erneuerbarer Brennstoffe und Umweltwärme wächst, bleibt aber auf niedrigem NiveauDer Einsatz von erneuerbaren Brennstoffen sowie die Nutzung von Umweltwärme nahmen im Berichtsjahr 2025 weiter zu und erreichten mit 5,3 % am Gesamtenergieverbrauch der Industrie den bislang höchsten Wert. In der Gesamtschau blieb das Niveau jedoch niedrig. Besonders dynamisch entwickelten sich einzelne erneuerbare Energieträger: Die Nutzung von Wärmepumpen legte um 21,8 % zu, Biomethan verzeichnete ein Plus von 12,4 %. Trotz dieser starken Wachstumsraten spielten diese Energieträger im industriellen Gesamtmix weiterhin eine untergeordnete Rolle.Chemieindustrie bleibt größter Verbraucher mit hohem nicht-energetischem AnteilDie energieintensiven Industriezweige verbrauchten im Jahr 2025 mit 2 662 Petajoule 82,0 % der gesamten Energie der Industrie. Darunter war die chemische Industrie mit einem Anteil von 28,6 % des gesamten industriellen Energieverbrauchs erneut der größte Energieverbraucher. Gegenüber dem Vorjahr ging der Verbrauch in der Chemieindustrie leicht um 0,3 % zurück. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil nicht-energetischer Nutzung: 35,3 % der eingesetzten Energieträger dienten als Ausgangsstoffe für chemische Produkte. Der Anteil erneuerbarer Energien in dieser Branche stieg um 19,0 %. Als wichtigste Energieträger kamen in dem Industriezweig Erdgas, Mineralölprodukte und Strom zum Einsatz. Einen deutlichen Rückgang des Energieverbrauchs verzeichnete demgegenüber der Wirtschaftszweig Metallerzeugung und -bearbeitung: Hier wurde 6,1 % weniger Energie verbraucht als im Vorjahr. Der Anteil dieser Branche am gesamten Energieverbrauch der Industrie lag bei 22,9 %.Methodische Hinweise:Die jährliche Erhebung der Energieverwendung umfasst rund 46 000 Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden mit mindestens 20 Beschäftigten. Energieintensive Industriezweige sind dabei die Wirtschaftszweige "Herstellung von chemischen Erzeugnissen", "Metallerzeugung und -bearbeitung", "Kokerei und Mineralölverarbeitung", "Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus", "Herstellung von Glas, -waren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden" sowie "Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln".In dieser Pressemitteilung werden für einige Wirtschaftszweige für ein besseres Verständnis Kurzbezeichnungen verwendet, die von den Bezeichnungen der "Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008)" abweichen. Eine Übersicht dieser Kurzbezeichnungen ist auf der Themenseite "Industrie, Verarbeitendes Gewerbe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse bietet die Themenseite "Energieverbrauch" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik. Lange Zeitreihen können über die Tabellen Energieverwendung der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe (43531 und 43351) in der Datenbank GENESIS-Online und in der Regionaldatenbank Deutschland abgerufen werden.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:EnergieTelefon: +49 611 75 2307www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6390927