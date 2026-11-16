Essen (ots) -Der zweitgrößte deutsche Fitnessanbieter FitX schafft die Mindestvertragslaufzeit ab. Alle neuen Mitgliedsverträge sind ab sofort monatlich kündbar, Preis und Angebot bleiben dabei gleich. Mit der Umstellung auf Monatsverträge reagiert das 2009 in Essen gegründete Unternehmen auf die sich verändernden Bedürfnisse der Gesellschaft und den wachsenden Wunsch nach mehr Flexibilität. FitX setzt damit neue Maßstäbe für die Verbraucherfreundlichkeit in der Fitnessbranche.Sowohl der Preis als auch das FitX-Angebot bleiben von der Vertragsanpassung unberührt: Für 29 Euro im Monat können Mitglieder weiterhin in jedem der über 110 FitX-Studios deutschlandweit trainieren und alle sieben Trainingsbereiche nutzen. Auch die festen Bestandteile des FitX-Angebots wie Getränke, Duschen und Parken bleiben inklusive. Bisher betrug die Mindestvertragslaufzeit bei FitX zwölf Monate, danach war der Vertrag monatlich kündbar. Die einmalige Anmeldegebühr beträgt weiterhin 29 Euro.Fokus auf Flexibilität und Transparenz"Menschen wollen heute keine Verpflichtungen mehr eingehen, die sie über einen langen Zeitraum binden", so Markus Vancraeyenest, CEO der FitX Holding SE. "Unser neues Vertragsmodell ist die Antwort auf den immer größer werdenden Wunsch nach Flexibilität und Transparenz ohne Risiko. Wir glauben an das FitX-Konzept und daran, dass wir Menschen mit dem besonderen Trainingserlebnis in unseren Studios überzeugen können. Sie sollen aus eigenem Antrieb bleiben und nicht, weil eine Mindestvertragslaufzeit sie dazu zwingt." Mit dem Monatsvertrag entwickelt FitX sein Angebot konsequent weiter und schafft ein branchenweites Alleinstellungsmerkmal.Umfrageergebnisse einer Studie zum Image der Fitnessbranche*, die im vergangenen Jahr vom Arbeitgeberverband DSSV und der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) veröffentlicht wurde, zeigen deutlich, dass maximale Flexibilität und mehr Klarheit bei Vertragsangeboten wichtige Bausteine für die Zufriedenheit bestehender und potenzieller Mitglieder in Fitnessstudios sind.Einstiegshürde auf Minimum gesenktLange Vertragslaufzeiten können besonders auf Menschen, die noch nie oder schon sehr lange nicht mehr in einem Fitnessstudio waren, abschreckend wirken. Das FitX-Motto "For all of us" und das ausgewiesene Ziel, Fitness für alle zugänglich zu machen, gewinnen mit dem Monatsvertrag deshalb ebenfalls an Relevanz. "Mit der Vertragsumstellung setzen wir die Einstiegshürde auf ein Minimum herab. So fällt der Start noch leichter und wir können hoffentlich noch mehr Menschen davon überzeugen, etwas für sich und ihre Gesundheit zu tun", erklärt Markus Vancraeyenest.* Studie "Das Image der Fitnessbranche" (2025, Prof. Dr. Sarah Kobel & Janosch Marx). Hrsg: DSSV-Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen e. V. Abrufbar unter https://shop.fitnessmanagement.de/shop/studien/das-image-der-fitnessbranche-2025/Pressekontakt:Pressestelle FitXNadine DöringE-Mail: presse@fitx.deTel: +49 2018067457-62Original-Content von: FitX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117451/6390923