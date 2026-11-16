Frankfurt am Main / Aschaffenburg / Kassel (ots) -Wenn Anfang Januar die von der Politik beschlossene Reduzierung der Spartensender von ARD und ZDF in Kraft tritt, werden in Hessen "One" und "Tageschau24" durch zwei bislang nicht über Antenne empfangbare Dritte Programme ersetzt.Der Hessische Rundfunk (hr) schaltet dazu in seinem DVB-T2 HD Sendernetz bereits am Dienstag, 17. November, um 10 Uhr hessenweit zusätzliche Dritte Programme anderer ARD-Landesrundfunkanstalten auf. Die Programme "WDR Fernsehen Köln" und "mdr Fernsehen Thüringen" werden in den hessenweiten Multiplex gemeinsam mit "Das Erste" aufgenommen. Damit sind diese beiden Programme künftig auch in Rhein-Main/Südhessen empfangbar. In Nord- und Mittelhessen verlassen diese beiden Programme den bisherigen Sendeplatz und werden dort durch die zusätzlichen Programme "BR Fernsehen Nord" und "rbb Berlin" ersetzt. Damit werden künftig hessenweit die gleichen öffentlich-rechtlichen Programme verbreitet. Es werden also vorübergehend sieben Programme über die jeweilige Frequenz ausgestrahlt. Einzige Ausnahme bilden die osthessischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche DVB-T2 HD ausschließlich vom BR-Senderstandort Kreuzberg empfangen. Hier bleibt die bisherige Programmbelegung bestehen.Außerdem hat der Bayerische Rundfunk (BR) beschlossen, zehn DVB-T2-Standorte abzuschalten, darunter auch den nach Hessen einstrahlenden Sender Pfaffenberg. Der aus der Nähe von Aschaffenburg ausstrahlende Sender reicht von Hanau bis ins Rhein-Main-Gebiet. Zuschauerinnen und Zuschauern in der Region wird deshalb empfohlen, am Dienstag ab 10 Uhr einen Sendersuchlauf zu starten, um die Programme von hessischen Senderstandorten in ihr Empfangsgerät einzulesen.Kabel, Satellit und IPTV sind von den Änderungen nicht betroffen. Wer diese Verbreitungswege nutzt, muss nichts unternehmen. Mehr Infos gibt es unter www.hr.de/empfang.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6390922