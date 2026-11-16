Jensen Huang erwägt nur wenige Tage nach seinem Rücktritt eine Rückkehr an die Spitze von Nvidia. Auch Elon Musk unterstützt eine Petition, die seine Rückkehr fordert. Wie die Financial Times am Sonntag berichtete, soll Huang bereits über eine mögliche Wiederaufnahme seiner Tätigkeit als CEO bei Nvidia nachdenken. Eine Gruppe einflussreicher Manager aus dem Silicon Valley soll nun den Verwaltungsrat von seiner Wiedereinsetzung überzeugen. Auch ...

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