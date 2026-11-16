Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Alternativen zu GTA 6, Claude als Office-Alternative, Grenzüberschreitungen von Vorgesetzten, die Rückkehr der Kabelkopfhörer und kostenlose KI-Tools zum Diktieren. Mit GTA 6 steht in dieser Woche der mit Abstand größte Videospielstart der vergangenen Jahre an. Das merkt man schon im Vorfeld. Zahlen von Personalsoftware-Anbietern zeigen, dass sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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