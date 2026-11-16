Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um Alternativen zu GTA 6, Claude als Office-Alternative, Grenzüberschreitungen von Vorgesetzten, die Rückkehr der Kabelkopfhörer und kostenlose KI-Tools zum Diktieren. Mit GTA 6 steht in dieser Woche der mit Abstand größte Videospielstart der vergangenen Jahre an. Das merkt man schon im Vorfeld. Zahlen von Personalsoftware-Anbietern zeigen, dass sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.