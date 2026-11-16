Nvidia vor dem Mega-Test: Quartalszahlen, Fed-Protokoll & Anthropic-IPO - jetzt entscheidet sich die KI-Rallye

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Nach turbulenten Wochen für Technologie- und KI-Aktien steht dem Nasdaq der vielleicht wichtigste Belastungstest des Jahres bevor. Nvidia veröffentlicht am Dienstagabend seine Quartalszahlen - nur wenige Tage nach dem überraschenden Rücktritt von CEO Jensen Huang. Seit Anfang Oktober ist der Börsenwert des KI-Chipgiganten von rund 5,8 auf nur noch etwa 3,9 Billionen Dollar eingebrochen. Gleichzeitig haben zuletzt wieder steigende Zinsen den gesamten Technologiesektor belastet: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sprang in der vergangenen Woche um fast 30 Basispunkte wieder über die psychologisch wichtige Marke von 5 Prozent. Der Grund: Die überraschend hartnäckige US-Inflation hat eine weitere Fed-Zinserhöhung im Dezember inzwischen nahezu vollständig in die Kurse gebracht. Damit lautet die entscheidende Frage: Kann Nvidia die KI-Rallye noch einmal retten - oder folgt nach den jüngsten Turbulenzen die nächste Verkaufswelle?

Am Dienstagabend fällt der erste große Entscheid. Analysten rechnen bei Nvidia für das dritte Geschäftsquartal mit rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und etwa 90 Prozent Gewinnwachstum. Doch diesmal dürften die nackten Zahlen fast zweitrangig sein. Noch wichtiger wird, ob die neue Führung um Interims-CEO Colette Kress an den bisherigen Wachstumszielen festhält und wie sich die Nachfrage nach den neuesten KI-Beschleunigern entwickelt. Nvidia selbst bestätigt die Veröffentlichung für Dienstag nach US-Börsenschluss. Nur zwei Tage später steht mit dem geplanten Börsenstart von Anthropic bereits der nächste gewaltige Stimmungstest für den KI-Sektor bevor. Damit könnten Nvidia und der Claude-Entwickler innerhalb von nur 48 Stunden darüber entscheiden, ob Investoren wieder Vertrauen in den AI-Trade fassen.

Auch makroseitig hat die Woche einiges zu bieten. Bereits am Dienstag um 14:30 Uhr werden die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober veröffentlicht - ein wichtiger Test dafür, wie robust der amerikanische Verbraucher trotz hoher Zinsen und Inflation noch ist. Wenig später folgen die US-Industrieproduktion. Am Mittwoch stehen Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen auf dem Programm, bevor um 20:00 Uhr das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober veröffentlicht wird. Nach dem überraschend hohen CPI und den zuletzt deutlich hawkischeren Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder dürfte besonders interessant sein, wie groß innerhalb des FOMC die Bereitschaft für weitere Zinsschritte tatsächlich ist. Am Donnerstag folgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index, am Freitag das endgültige Verbrauchervertrauen der University of Michigan inklusive neuer Inflationserwartungen.

Und während Nvidia den KI-Sektor auf die Probe stellt, liefern die großen US-Einzelhändler einen umfassenden Konsum-Check. Am Dienstag berichten Home Depot und Disney, am Mittwoch folgen Target, Lowe's und TJX. Am Donnerstag steht dann mit Walmart der wichtigste US-Einzelhändler im Mittelpunkt. Gerade die Kombination aus Retail Sales und Unternehmenszahlen dürfte zeigen, ob die hohen Preise und Finanzierungskosten inzwischen stärker auf die Haushalte durchschlagen. Für Technologieanleger wird außerdem Palo Alto Networks am Mittwochabend interessant - Cybersecurity bleibt trotz des jüngsten KI-Ausverkaufs einer der strukturellen Wachstumstrends. Zusätzlich sorgen schwächere Konjunkturdaten aus China zum Wochenstart für Vorsicht: Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze blieben im Oktober hinter den Erwartungen zurück.

Im Webinar "Wochenausblick Börse" ordnen wir deshalb ein, ob DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq nach den jüngsten Turbulenzen wieder nach oben drehen können - oder ob Nvidia, steigende Zinsen und die Fed eine neue Verkaufswelle auslösen. Wir analysieren die Nvidia-Zahlen, das Fed-Protokoll, die neuen US-Konjunkturdaten sowie die Ergebnisse von Walmart, Home Depot, Target und weiteren Schwergewichten. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen zentrale Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser außergewöhnlich wichtigen Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 16.11.2026 10:30 Uhr

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