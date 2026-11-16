PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich im Oktober sowohl der Umsatz im Einzelhandel als auch die Industrieproduktion und die Investitionen schwächer als erwartet entwickelt. Experten werteten dies als Beleg dafür, dass staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft noch nicht greifen.

So gingen die Investitionen in Sachanlagen in den zehn Monaten bis Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit beschleunigte sich der Rückgang überraschend. Bis Ende September waren sie noch um 7,2 Prozent gefallen. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass sich das Minus auf 7 Prozent verringert.

Noch drastischer fielen die Immobilieninvestitionen aus. Diese fielen bis Ende Oktober um 21,6 Prozent. Zulegen konnte dagegen die Industrieproduktion. Der Anstieg im Oktober um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr blieb allerdings 0,7 Prozentpunkte unter dem September-Wert. Experten hatten einen Anstieg um 5,3 Prozent auf dem Zettel.

Auch das Plus beim Einzelhandelsumsatz von 0,4 Prozent im Oktober blieb deutlich hinter den Erwartungen eines Anstiegs um 0,8 Prozent zurück. Im September war der Umsatz im Einzelhandel noch um 1,1 Prozent gestiegen.

Wie seit Mitte Oktober bekannt, wuchs Chinas Wirtschaft im dritten Quartal wieder etwas schneller. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum 4,3 Prozent betragen, nach 5,0 Prozent zum Jahresauftakt. Für das Gesamtjahr strebt die chinesische Regierung ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis 5 Prozent an./zb/jha/