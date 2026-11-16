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Es ist noch nicht vorbei. Über das Wochenende dürften sich viele Investoren intensiv mit der Frage beschäftigt haben, welche Folgen die Führungskrise bei Nvidia für die gesamte KI-Branche hat. Nvidia war bislang so etwas wie die Fed der KI-Szene - der Taktgeber, an dem sich alle orientierten. Die Antwort der Börsen folgt heute Morgen: Es geht weiter Richtung Süden. Vor allem die asiatischen Halbleiterwerte stehen massiv unter Druck (s. Grafik)Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 signalisieren ein Minus von 1,3 %, der S&P 500 wird 0,6 % schwächer erwartet. Europas Börsen zeigen sich erneut deutlich stabiler. Bereits am Freitag verlor der Nasdaq 100 rund 1,2 %, der S&P 500 gab um 0,4 % nach.Berichte über eine mögliche Rückkehr Huangs hängen wir nicht sonderlich hoch. US-Finanzminister Scott Bessent fordert eine grundlegende Neuordnung der Führung und Aufklärung über die Einhaltung amerikanischer Exportbeschränkungen. Neue Vorwürfe über illegale Chiplieferungen nach China belasten zusätzlich. Am Dienstagabend legt Nvidia seine Quartalszahlen vor. Gleichzeitig steht die erwartete Börsenpremiere von Anthropic bevor.Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 5,14 % und ist allein vergangene Woche um 28 Basispunkte gestiegen. Auch das ist wenig hilfreich.Gold gibt am Morgen um 0,9 % auf rund 3.848 $ je Feinunze nach. Der starke Dollar und die gestiegenen Anleiherenditen setzen zu. Bitcoin fällt auf rund 64.300 $ und hat damit seine Schwächephase fortgesetzt. Brent notiert nach zwei Wochen rückläufiger Preise bei etwa 96 $ je Barrel. Goldman Sachs erwartet für 2027 einen erheblichen Angebotsüberschuss am Ölmarkt. Auch Kupfer fällt auf den tiefsten Stand seit Juli, Eisenerz in China auf ein Vierjahrestief.Chinas Wirtschaft verliert weiter an Schwung. Industrieproduktion und Einzelhandel blieben im Oktober hinter den Erwartungen zurück. Die Investitionen entwickeln sich schwächer, die Immobilienpreise sinken weiter. Auch Japans Wirtschaft ist erstmals seit einem Jahr geschrumpft.Positiv bleibt die Gewinnentwicklung vieler europäischer Konzerne. Morgan Stanley empfiehlt inzwischen eine maximale Übergewichtung globaler Aktien und erwartet für europäische Aktien bis Ende 2027 ein Plus von 15 %. Die Bank setzt aber auch auf einen weiterhin intakten Investitionszyklus bei KI.Die Deutsche Bank steuert im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren auf einen Rekordumsatz von knapp 10 Mrd. € zu. Jefferies stuft Holcim auf Kaufen hoch und nennt ein Kursziel von 88,90 CHF. Im deutschen Energiesektor gibt es Bewegung: Centrica und Equinor sollen die nächste Bieterrunde für Uniper erreicht haben. Im Verteidigungssektor sieht Leonardo keinen Zeitdruck beim möglichen Verkauf der Lkw-Sparte von Iveco Defence an Rheinmetall.Heute: Um 11 Uhr wird die Industrieproduktion der Eurozone für September veröffentlicht. Erwartet werden +0,7 % gegenüber dem Vormonat nach zuvor -0,5 %. Um 14:30 Uhr folgt der Empire-State-Industrieindex aus den USA. Mehrere EZB-Vertreter äußern sich im Tagesverlauf zur Geldpolitik, darunter Vujcic und Stournaras.Unternehmensseitig stehen Tyson Foods, Legal & General und Public Power im Blick. Außerdem beginnen wichtige Investorenkonferenzen unter anderem von JPMorgan, UBS, Jefferies und BNP Paribas.DIE WICHTIGSTEN TERMINE DER WOCHE:Dienstag, 17. November: US-Einzelhandelsumsätze für Oktober um 14:30 Uhr, erwartet werden +0,2 % zum Vormonat. Außerdem US-Industrieproduktion, britische Arbeitsmarktdaten und europäische Konjunkturerwartungen. Nach US-Börsenschluss folgen die Nvidia-Zahlen, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, anschließend die Analystenkonferenz um 23 Uhr.Mittwoch, 18. November: Britische Verbraucherpreise, europäische Inflationsdaten und der Finanzstabilitätsbericht der EZB. Um 20 Uhr folgt das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Die Märkte werden auf Hinweise für mögliche Zinserhöhungen im Dezember achten.Donnerstag, 19. November: US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Philadelphia-Fed-Index und japanische Inflationsdaten. Zudem steht das Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Staaten mit möglichen Gesprächen zwischen Trump, Xi und Putin im Fokus.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im EinzelabrufVolker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe