Berlin (ots) -Nancy Faeser, zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion:Der Volkstrauertag erinnert an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror und mahnt zum Frieden. Eingeführt nach dem Ersten Weltkrieg im Gedenken an die Gefallenen, ist der staatliche Gedenktag, ausgerichtet vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, heute ein Tag, der an alle Opfer von Krieg und Gewalt erinnert."Krieg lässt niemanden unversehrt. Am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft: der Millionen Toten der beiden Weltkriege, der Opfer des Nationalsozialismus und all derer, die aufgrund von Diktatur, Unterdrückung und Vertreibung ihr Leben verloren. Das Leid eines Krieges trifft alle - unabhängig von Nation, Herkunft oder Rolle als Soldaten, Zivilisten, Vertriebene oder Verfolgte. Mit dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt und mit ihm das Sterben und das Leid. Wir danken dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die Ausrichtung des staatlichen Gedenktages und seine unermüdliche Arbeit für das Gedenken an die Toten, die Betreuung von Angehörigen, für die wertvolle Bildungsarbeit und den Einsatz für den Frieden. Jede Kriegsgräberstätte konfrontiert die Lebenden mit den Folgen von Krieg und Gewalt und mahnt uns zum Frieden."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: (030) 227 - 52282E-Mail: pressestelle@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6390959