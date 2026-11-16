Ontarios Goldsektor legt Ergebnisse vor: Von Bohrungen über Machbarkeitsstudien bis hin zu konkreten Bauplänen ist die Pipeline gut gefüllt. Die Politik flankiert den Aufschwung durch schnellere Genehmigungen und finanzielle Unterstützung.

Der Goldexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) legte Ende Oktober zum wiederholten Male Analyseergebnisse der laufenden Bohrkampagne im Gold Rock Goldsystem in Ontario vor. Das Management ist mit der Entwicklung des Projekts zufrieden.

Seit dem ersten Bohrprogramm, das 2024 abgeschlossen wurde, hat sich Gold Rock von drei weit auseinanderliegenden, parallel verlaufenden mineralisierten Strukturen zu einem robusten Goldsystem mit 15 mineralisierten Strukturen entwickelt, die sich über einen Kilometer Breite und zwei Kilometer Streichlänge erstrecken.

Dryden Gold gelingt deutliche Erweiterung von Gold Rock

Die Entdeckung weiterer paralleler Strukturen vergrößert das bekannte Goldsystem und liefert neue Ansatzpunkte für die Untersuchung potenziell wirtschaftlich abbaubarer Vorkommen. Zu den jüngsten Bohrergebnissen zählen 8,57 Gramm Gold pro Tonne über 1,10 Meter, 3,23 Gramm über 1,60 Meter und 12,62 Gramm über 1,85 Meter.

Dryden Gold-Präsidentin Maura Kolb skizziert die Pläne, die auf die Identifikation eines hochgradigen und wirtschaftlich abbaubaren Goldvorkommens abzielen: "Wir entdecken bei Gold Rock mit nahezu jeder Explorationsbohrung weitere mineralisierte Strukturen. (…) Was anfänglich als relativ schmales, hochgradiges Gangsystem interpretiert wurde, erweist sich nun als ein deutlich ausgedehnteres Goldsystem mit Tagebaupotenzial, das weiterhin zahlreiche hochgradige Zonen aufweist. Unser aktuelles Ziel ist es, das Goldsystem von Gold Rock in dem Bereich zu erweitern, in dem die Bohrungen spärlich sind."

Wird Gold Rock zu einem fortgeschrittenen Projekt weiterentwickelt, fügt es sich in eine gut gefüllte Pipeline im Goldbergbau Ontarios ein. Die Provinz meldet starke Aktivität von Projekten mit ersten Bohrungen und frühen Ressourcenschätzungen bis hin zu im Bau befindlichen Goldminen.

Das politisch-regulatorische Umfeld gilt als günstig. Ontario hat sich in der Fraser-Institute-Umfrage 2025 zur Attraktivität von Investitionsstandorten klar an die Spitze gesetzt: Platz 1 in Kanada und Platz 2 weltweit nach dem US-Bundesstaat Nevada.

Schnellere Genehmigungen und finanzielle Unterstützung durch die Politik

Auf Provinzebene wurden mittlerweile vier Großprojekte unter dem "One Project, One Process"-Rahmen (1P1P) eingestuft, der die Genehmigungszeiten um mindestens 50 % verkürzen soll. Neben dem PAK Lithiumprojekt von Frontier, Great Bear von Kinross Gold und Crawford von Canada Nickel zählt seit Anfang November auch das Fenn-Gib Goldprojekt von Mayfair Gold zu den 1P1P-Kandidaten.

Parallel startete Ontario den 500 Mio. CAD schweren Critical Minerals Processing Fund, um die inländische Verarbeitung von Rohstoffen auszubauen. Das Ontario Junior Exploration Program (OJEP) wurde ebenfalls ausgebaut: Es deckt bis zu 50 % der Kosten ab, Junior-Unternehmen können bis zu 215.000 CAD pro Projekt erhalten. Bisher wurden über 45 Mio. CAD an fast 280 Unternehmen ausgezahlt und dadurch private Mittel gehebelt.

Auch die Politik auf Bundesebene bietet Rückenwind. Die Mineral Exploration Tax Credits (15 % METC und 30 % Critical Mineral Exploration Tax Credit) wurden bis zum 31. März 2032 verlängert (geschätztes Volumen: ca. 956 Mio. CAD über fünf Jahre). Der Prozentsatz von 30 % gilt nur für eine Liste kritischer Rohstoffe, zu denen mit dem neuen Budget auch Antimon zählt.

Gut gefüllte Pipeline

STLLR Gold entwickelt das Hollinger-Tailings-Projekt in Timmins. Dieses umfasst die historischen Abraumhalden der legendären Hollinger-Mine. Diese produzierte zwischen 1910 und 1968 rund 19 Millionen Unzen Gold und hinterließ schätzungsweise 50-60 Millionen Tonnen goldhaltiges Material an der Oberfläche.

Im November 2026 erhielt STLLR eine Genehmigung zur Aushebung und Aufbereitung von bis zu 225.000 Tonnen dieser historischen Tailings - der erste größere Schritt unter Ontarios neuem Recovery-of-Minerals-Regime, das am 01. Juli 2025 in Kraft trat (Ontario Regulation 463/24 under the Mining Act).

Mayfair Golds Fenn-Gib-Projekt östlich von Matheson im Timmins-Distrikt wurde am 2. November 2026 als viertes Projekt in das beschleunigte Genehmigungsverfahren 1P1P aufgenommen. Das Projekt verfügt über rund 4,3 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "angezeigte Mineralressourcen". Eine vorläufige Machbarkeitsstudie weist rund eine Million Unzen Gold als wahrscheinliche Mineralreserve aus. Die Bauentscheidung ist für 2028, der Produktionsstart für 2030 geplant.

NexGold Mining exploriert den Goliath-Komplex mit den Lagerstätten Goliath, Goldlund und Miller. Im November wurden Ergebnisse aus dem auf 37.000 Meter erweiterten Bohrprogramm gemeldet. Unter den Ergebnissen: 1,35 Gramm Gold pro Tonne über 38,9 Meter (inkl. 52,80 Gramm über 0,5 Meter), 1,42 Gramm über 27,2 Meter sowie hochgradige Intervalle wie 54,04 Gramm über 1,3 Meter und 93,40 Gramm über 0,7 Meter. Die Ergebnisse bestätigen die Kontinuität der Vererzung und unterstützen die Modellierung im Goliath-Komplex.

Gold X2 Mining exploriert das Moss Goldprojekt. Unter den jüngsten Bohrergebnissen: 258,4 Meter mit 0,97 Gramm Gold (inkl. höhergradiger Zonen bis 2,08 Gramm über 17 Meter) und 192,0 Meter mit 0,90 Gramm Gold pro Tonne (inkl. 2,65 Gramm über 23,1 Meter). Wichtig: Die breiten, niedriggradigen Intervalle mit hochgradigen Kernzonen unterstreichen die Kontinuität der Scherzone und das Expansionspotenzial in die Tiefe.

Dryden Gold CEO Trey Wasser ist vom Potenzial bei Gold Rock überzeugt. "Ich bin davon überzeugt, dass wir 100 % der Anteile an einem Gebiet halten, das sich als eines der bedeutendsten Goldvorkommen Kanadas erweisen wird." 70 % des budgetierten 45.000-Meter-Bohrprogramms seien abgeschlossen, mit den aktuellen Finanzmitteln werde das Explorationsprogramm "bis weit ins Jahr 2027" fortgeführt.

"Da derzeit zahlreiche Bohrungen analysiert werden und wir ganzjährig bohren können, werden wir bis weit ins nächste Jahr hinein regelmäßig Neuigkeiten verzeichnen. Wir erwarten außerdem die Ergebnisse unserer umfassenden regionalen Feldkampagne 2026."

Die Aktie hat seit Ende Januar den wesentlichen Teil der Gewinne des Vorjahres abgegeben. Gute Ergebnisse könnten bei der aktuell sehr niedrigen Bewertung rasch zum Auslöser einer Trendwende werden.

Weitere Informationen zu Dryden Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/dryden-gold-corp/

Unternehmen: Dryden Gold

TSXV: DRY

WKN: A3E1GE

ISIN: CA26245V1013

Webseite: https://drydengold.com

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