Seoul / Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Nach der jüngsten Kurserholung ist es am Montag am japanischen Aktienmarkt wieder deutlich bergab gegangen. Der technologielastige Leitindex Nikkei 225 verlor 2,42 Prozent auf 59'662,02 Punkte. Ein ähnliches Muster zeigte sich in Südkorea, wo der Kospi sogar um 3,6 Prozent auf 5100 Punkte abrutschte. Sie folgten damit der Korrektur, die der Nasdaq 100 am Freitagabend an der Wall Street vorgegeben hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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