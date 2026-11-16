

EQS-Media / 16.11.2026 / 09:13 CET/CEST

Presseinformation KI-Täuschung bei Bewerbungen: Vier von zehn Recruitern berichten von Täuschungsversuchen oder Verdachtsfällen Neue Stepstone-Befragung: 13 % der Recruiter haben KI-Täuschungsversuche festgestellt, weitere 28 % vermuten entsprechende Fälle.

Recruiter berichten von KI-Antworten in Vorstellungsgesprächen, gefälschten Referenzen und sogar fremden Personen in Interviews.

Jede sechste befragte Person hat bei Bewerbungen die eigenen Fähigkeiten mithilfe von KI geschönt. 73 % der Recruiter werden bei Bewerbungsunterlagen skeptischer. Düsseldorf, 16.11.2026 - Vier von zehn Recruitern (41 %) in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten KI-gestützte Täuschungsversuche im Bewerbungsprozess festgestellt oder vermutet. 13 % berichten von festgestellten Fällen, weitere 28 % von Verdachtsfällen. Dazu zählen unter anderem gefälschte Referenzen, KI-generierte Antworten in Vorstellungsgesprächen und versteckte Anweisungen in Bewerbungsunterlagen. Das zeigt das aktuelle Hiring Trends Update von The Stepstone Group, für das 7.652 Kandidaten und 1.227 Recruiter in Deutschland befragt wurden. Gleichzeitig geben 73 % der Personalverantwortlichen an, bei der Bewertung von Bewerbungsunterlagen skeptischer geworden zu sein, seit viele Kandidaten KI nutzen.



Künstliche Intelligenz kann nicht nur Bewerbungen optimieren, sondern eröffnet völlig neue Möglichkeiten, Qualifikationen vorzutäuschen oder Auswahlverfahren gezielt zu beeinflussen. Dabei stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung. KI wird grundlegend verändern, wie Unternehmen Bewerbungen bewerten und die tatsächliche Eignung von Kandidaten überprüfen", sagt Dr. Christina Langer, Senior Economist bei The Stepstone Group.



Von gefälschten Referenzen bis zu fremden Personen im Vorstellungsgespräch

Die Befragung zeigt, welche Formen KI-gestützter Täuschung Recruiter bereits festgestellt haben. Unter den Personalverantwortlichen, die entsprechende Fälle angeben, berichten: 55 % von übertriebenen Angaben im Lebenslauf

von übertriebenen Angaben im Lebenslauf 43 % von gefälschten oder erfundenen Referenzen

von gefälschten oder erfundenen Referenzen 33 % von KI-generierten Antworten während laufender Vorstellungsgespräche

von KI-generierten Antworten während laufender Vorstellungsgespräche 26 % von versteckten Anweisungen in Bewerbungsunterlagen (Prompt Injections)

von versteckten Anweisungen in Bewerbungsunterlagen (Prompt Injections) 22 % von anderen Personen im Vorstellungsgespräch als denjenigen, die sich ursprünglich beworben hatten

von anderen Personen im Vorstellungsgespräch als denjenigen, die sich ursprünglich beworben hatten 8 % von Deepfakes bei Videointerviews Hinzu kommen weitere Verdachtsfälle, bei denen Recruiter einen KI-gestützten Täuschungsversuch vermuten, ihn aber nicht eindeutig feststellen konnten. Besonders häufig betrifft dies übertriebene Angaben im Lebenslauf (71 %). Auch KI-generierte Antworten während Vorstellungsgesprächen (30 %) und gefälschte Referenzen (23 %) werden vermutet.



Auch Bewerbende geben zu, ihre Fähigkeiten mit KI zu schönen



Rund jeder Zweite nutzt KI für Bewerbungen, jeder Sechste hat damit bereits die eigenen Fähigkeiten oder Erfahrungen geschönt. Gleichzeitig wünschen sich viele Bewerbende weiterhin menschliche Entscheidungen: 59 % bevorzugen einen vollständig menschlichen Auswahlprozess ohne KI. 61 % würden sogar von einer Bewerbung absehen, wenn KI die finale Auswahlentscheidung trifft.



"Viele Bewerbende glauben, im Vorstellungsgespräch auf jede Frage die perfekte Antwort geben zu müssen. KI kann dabei vermeintlich helfen. Doch gerade im persönlichen Gespräch geht es nicht um auswendig gelernte Musterantworten, sondern darum, den Menschen hinter der Bewerbung kennenzulernen. Eine ehrliche, vielleicht auch mal unperfekte Antwort sagt oft mehr über die tatsächlichen Fähigkeiten und die Persönlichkeit aus als eine perfekt formulierte, generische KI-Antwort", sagt Langer.



Über die Studie

Für das Hiring Trends Update Herbst 2026 hat The Stepstone Group vom 24. September bis zum 13. Oktober 2026 insgesamt 7.652 Kandidaten und 1.227 Recruiter in Deutschland befragt. Die Befragung der Kandidaten ist hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildung repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung (gewichtete Daten). Die Angaben der Recruiter sind ungewichtet.

Die Ergebnisse zu den einzelnen Täuschungsformen beziehen sich auf 505 Recruiter, die in den vergangenen zwölf Monaten KI-gestützte Täuschungsversuche festgestellt oder vermutet haben.



Über Dr. Christina Langer

Dr. Christina Langer ist Senior Economist bei The Stepstone Group, Ökonomin und Arbeitsmarktforscherin mit den Schwerpunkten Zukunft der Arbeit, generative KI und Kompetenzentwicklung. Neben ihrer Tätigkeit bei Stepstone ist sie Economist am ifo Institut und Digital Fellow am Stanford Digital Economy Lab, Teil des Stanford Institute for Human-Centered AI. Zuvor forschte sie dort als Postdoctoral Researcher zu den Auswirkungen künstlicher Intelligenz, neuer Technologien und veränderter Kompetenzanforderungen auf Arbeitsmarkt, Unternehmen und Beschäftigte. Ihre Arbeit wurde international veröffentlicht und unter anderem von The New York Times aufgegriffen. In Medien, Vorträgen und Analysen verbindet sie wissenschaftliche Evidenz mit praxisnahen Empfehlungen für Unternehmen, Politik und Öffentlichkeit.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als130 Millionen Bewerbungen rund 130.000 Arbeitgeber. Das Unternehmen ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



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Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group

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