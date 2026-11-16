Zürich (ots) -Definierte Abholzonen, direkte Navigation und eine einfachere Heimreise nach Veranstaltungen: Ab dem 15. November wird Uber neuer Mobility Partner des Hallenstadions Zürich.Nach dem letzten Song soll der Konzertabend nicht mit der Suche nach dem richtigen Heimweg enden. Deshalb gehen das Hallenstadion Zürich und Uber eine neue strategische Partnerschaft ein. Uber ergänzt künftig das bestehende Mobilitätsangebot, insbesondere für Gäste, die spätabends keine direkte Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mehr haben oder individuell weiterreisen möchten. Dafür werden rund um das Hallenstadion klar definierte Uber-Abholzonen eingerichtet. Die Uber-App navigiert Fahrgäste und FahrerInnen direkt zum richtigen Treffpunkt. Digitale Screens und Bodenmarkierungen im und rund um das Hallenstadion zeigen Besuchenden nach Veranstaltungsende zudem den schnellsten Weg vom Ausgang zur entsprechenden Abholzone.Ergänzung zu den öffentlichen VerkehrsmittelnEine zuverlässige An- und Abreise sind wesentliche Bestandteil eines gelungenen Veranstaltungserlebnisses. Die Partnerschaft setzt genau dort an. Als starker Partner des Hallenstadions schliesst Uber eine wichtige Lücke für die nächtliche Heimfahrt - sicher, bequem und per Knopfdruck. Philipp Musshafen, CEO vom Hallenstadion Zürich, sagt: "Die öffentlichen Verkehrsmittel bleiben für einen grossen Teil der Besuchenden das wichtigste Verkehrsmittel. Uber schafft eine zusätzliche Möglichkeit für späte Heimfahrten, fehlende Direktverbindungen oder die individuelle Weiterreise über die Stadtgrenze hinaus".Partnerschaft knüpft an Customer Journey anFür das Hallenstadion ist Mobilität ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses. Untersuchungen zeigen, dass insbesondere späte Uhrzeiten, Müdigkeit und fehlende direkte ÖV-Verbindungen Gründe für die Nutzung von Fahrdienstvermittlern sind. Gleichzeitig wünschen sich viele Gäste frühzeitige und klare Informationen zu ihren Mobilitätsmöglichkeiten. Mit der neuen Partnerschaft können das Hallenstadion Zürich und Uber diese Informationen künftig direkt entlang der Customer Journey vermitteln - digital vor dem Besuch, während der Veranstaltung und beim Verlassen der Arena.Pressekontakt:AG HallenstadionPhilipp Musshafen+41 76 320 17 76Original-Content von: Hallenstadion Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103629/100943604