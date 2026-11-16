Berlin (ots) -Wie heizen wir in Zukunft unsere Häuser und Wohnungen? Über diese Frage wird viel diskutiert - oft auch ziemlich kontrovers. Dabei gibt es längst Menschen, die zeigen, wie klimafreundliches Heizen in der Praxis funktioniert. Beim bundesweiten "Tag des offenen Heizungskellers" (am 21. November) kann jeder, der möchte einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich direkt in der Nachbarschaft informieren. Was das für ein Aktionstag ist und warum die Veranstalter damit auch ein Zeichen an die Politik setzen wollen, sagt uns jetzt Jan Warode, BUND-Experte für Wärmewende, hallo!Begrüßung: "Hallo!"1. Herr Warode, was ist der "Tag des offenen Heizungskellers"?O-Ton 1 (Jan Warode, 35 Sek.): "Der 'Tag des offenen Heizungskeller' ist ein bundesweiter Aktionstag, bei dem HausbesitzerInnen ihren Heizungskeller öffnen und zeigen, wie klimafreundliches Heizen geht. Da kommen Nachbarinnen und Nachbarn zusammen, Interessierte und auch Menschen, die gerade vor ihrem Heizungstausch stehen. Und zusammen sprechen sie beispielsweise direkt an der Wärmepumpe oder im Garten oder am Küchentisch über Themen wie, was kostet der Umstieg, wie funktioniert eigentlich eine Wärmepumpe und was muss ich so im Alltag beachten, gemeinsam, nachbarschaftlich und auf Augenhöhe. Und so wird die Wärmewende von unten ganz plastisch und vor Ort erlebbar."2. Wer hat den Tag ins Leben gerufen und was muss ich tun, damit ich mir mal den Heizungskeller von meinem Nachbarn anschauen kann?O-Ton 2 (Jan Warode, 44 Sek.): "'Der Tag des offenen Heizungskeller' ist ein von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis getragener Aktionstag von gesellschaftlichen Organisationen wie beispielsweise dem BUND. Und ganz konkret heißt das, wir haben eine gemeinsame Website offenerheizungskeller.de. Dort klicken Sie rein und finden direkt eine Karte mit ganz vielen bundesweiten Heizungskellern, auch in Ihrer Nähe und können sich dort registrieren und als Besucher anmelden. Und dann können Sie in Ihrer Nähe den Heizungskeller besichtigen. Außerdem haben dort zahlreiche Begleitaktionen wie beispielsweise Fahrradtouren, unterschiedliche Vorträge, die spannende Perspektiven auf den Heizungstausch bieten, aber Diskussionsveranstaltungen zur politischen Lage und wie sieht es eigentlich um die Wärmewende ganz konkret in meiner Gemeinde."3. Warum ist dieser Aktionstag so wichtig?O-Ton 3 (Jan Warode, 31 Sek.): "Bundesweit heizen immer noch zwei Drittel der Menschen mit Erdgas und die Menschen spüren die Energiekrise ganz konkret in ihrem Geldbeutel. Und natürlich suchen sie nach Möglichkeiten, sich abzusichern und wegzukommen von diesen fossilen Abhängigkeiten. Und viele Menschen sorgen sich natürlich auch wegen der Klimakrise, weil sie haben ja nicht zuletzt im vergangenen Sommer gesehen, welche Folgen diese Krise hat, Überschwemmungen, Dürren und Extremwetter. All das passiert vor ihrer Haustür. Und ihre Antwort darauf kann natürlich auch die Wärmepumpe im Keller sein. Dieses Umdenken sehen wir aktuell auch bei Großstädten."."4. Was meinen Sie damit?O-Ton 4 (Jan Warode, 21 Sek.): "Der BUND hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigt auch, die Großstädte planen die Zukunft ohne Gas im privaten Heizungskeller. Und dieses Umdenken, das braucht natürlich Rückhalt aus Berlin. Aktuell beobachten wir hier aber eher eine Rolle rückwärts. Es fehlt an Planungssicherheit sowohl für die Städte und Kommunen als auch für Bürgerinnen und Bürger. Hier braucht es einen klaren gesetzlichen Rahmen für alle."5. Sie sagen, die Politik handelt nicht oder bremst die Wärmewende aus - inwiefern?O-Ton 5 (Jan Warode, 35 Sek.): Die Bundesregierung hat das Heizungsgesetz gekippt. Die Pflicht erneuerbare Heizungen einzubauen ist weg. Neue Gasheizungen sind weiterhin erlaubt. Und als Ausgleich gibt es eine Beimischungspflicht von sogenannten grünen Gasen. Das ist eine Scheinlösung. Biomethan und Wasserstoff sind knapp und wahnsinnig teuer. Und sie werden vor allem für bestimmte Industrieprozesse gebraucht. Am Ende wird es vor allem teurer für die Verbraucherinnen und Verbraucher und ist ein Bärendienst fürs Klima. Gleichzeitig sehen wir, dass die Bundesregierung die Förderung von Wärmepumpen kürzt. Und das ist natürlich das Gegenteil von Verlässlichkeit. Für Wärmewende braucht es eher Rückenwind statt eine Bremse aus Berlin."6. Was fordern Sie also von der Politik?O-Ton 6 (Jan Warode, 22 Sek.): "Wir brauchen eine klare Abkehr von Öl- und Gasheizungen, es muss stärker auf erneuerbare Heizung und Energieeinsparung gesetzt werden. Dafür braucht es klare und verlässliche Rahmenbedingungen, die nun deutlich angepasst werden müssen. Es braucht mehr Fördermittel für energetisches Sanieren und wichtig ist natürlich auch, dass die Beratungsangebote ausgebaut werden. Und nicht zuletzt dürfen die Kosten nicht einfach auf Mietende abgewälzt werden."BUND-Experte für Wärmewende Jan Warode - vielen Dank für das Gespräch!Verabschiedung: "Sehr gerne, vielen Dank!"Also schauen Sie mal auf die Website offenerheizungskeller.de. Da finden Sie Heizungskeller in Ihrer Nähe, die (am 21. November) ihre Türen öffnen. Und Sie können sich über Wärmepumpe und Co. aus erster Hand informieren.Pressekontakt:Nicola UhdeBUND-Expertin für Waldpolitik, Wildnis und globaleBiodiversitätspolitikMobil: +49 151 141 482 67,Tel.: +49 30 27586-498,E-Mail: nicola.uhde@bund.netBUND-PressestelleTel.: 030 - 27586 - 109E-Mail: presse@bund.netOriginal-Content von: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/6390985