Wiesbaden (ots) -Bei vielen Kindern stehen Heimtiere ganz oben auf der Wunschliste. "Aber ein Heimtier braucht keinen Platz als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum, sondern einen passenden Platz im Leben seiner Halter", macht Norbert Holthenrich, Präsident des ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche e.V., deutlich. "Wer Kindern einen Tierwunsch erfüllen möchte, sollte sich als Familie gemeinsam und in Ruhe darauf vorbereiten und überlegen, welches Heimtier überhaupt zum Alltag passt."Diese Fragen sollten Familien vor jeder Tieranschaffung klären- Wie viel Platz, Zeit, Pflege und Beschäftigung benötigt das Tier?- Wie hoch ist die Lebenserwartung des Tieres?- Wer übernimmt die tägliche Versorgung und die Betreuung im Urlaub oder Notfall?- Welche laufenden Kosten entstehen für Futter, Ausstattung und tierärztliche Versorgung?Gerade wenn Kinder sich ein Tier wünschen, müssen sich Eltern bewusst sein: Die Verantwortung für das Wohlergehen der Heimtiere liegt immer bei den Erwachsenen.Holthenrich erklärt, wie sich der Wunsch zu Weihnachten besser aufgreifen lässt: "Ein altersgerechter Ratgeber zum gewünschten Heimtier ist eine Alternative, auch ein Gutschein aus dem Zoofachhandel bietet sich an. Eltern und Kinder können sich anschließend gemeinsam umfassend informieren und beraten lassen." Wer einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause geben möchte, kann einen Besuch dort planen.Auch wenn die Entscheidung für ein Heimtier bereits sorgfältig abgestimmt wurde - der Einzug sollte nicht ausgerechnet rund um Weihnachten stattfinden. Aufregung, Besucher und ein ungewohnter Tagesablauf können die Eingewöhnung erschweren. Nach den Feiertagen kann das neue Familienmitglied sein Zuhause und seine Menschen dann in Ruhe kennenlernen."Ein Tier sollte nie eine Überraschung sein", betont Holthenrich. "Wer sich vor der Anschaffung mit seinen Bedürfnissen beschäftigt und die Entscheidung wohlüberlegt trifft, schafft eine gute Basis für ein verantwortungsvolles Zusammenleben von Mensch und Tier."Pressefoto: https://www.zzf.de/presse/pressemeldungenPressekontakt:ZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.dewww.zzf.deOriginal-Content von: ZZF - Zentralverband der Heimtierbranche e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73380/6391014