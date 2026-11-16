Eigentlich sollten sich mittlerweile 40 weitere Amazon-Satelliten in der Erdumlaufbahn befinden. Doch die Vulcan-Centaur-Rakete, die sie dorthin befördern sollte, kämpfte schon wenige Minuten nach dem Launch mit Problemen. Was schon jetzt bekannt ist. Am 15. November 2026 gegen 18:40 Uhr deutscher Zeit startete die Vulcan-Centaur-Rakete der United Launch Alliance in Cape Canaveral, Florida. An Bord der Rakete befanden sich insgesamt 40 Leo-Satelliten ...

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