Potsdam (ots) -Hoch gerüstet standen sich Bundeswehr und NVA im Kalten Krieg an der innerdeutschen Grenze gegenüber. Basierend auf damals geheimen Unterlagen werden Fähigkeiten, Stärken und Schwächen beider deutscher Streitkräfte und ihrer Bündnispartner analysiert.Die Feindlage, der Blick auf die Kräfte des Gegners, gehört von jeher zum Einmaleins der Lagebeurteilung im Militär. Aufgrund der besonderen Situation in Mitteleuropa in jenen Jahren bezieht der von Klaus Storkmann durchgeführte Kräftevergleich die US-amerikanischen und sowjetischen Landstreitkräfte in die Analyse mit ein. Sie standen an der Seite ihrer jeweiligen deutschen Bündnispartner in NATO und Warschauer Pakt.Pionierarbeit in der Erforschung und AnalyseQuellengestützt stellt Storkmann die Kräfte und Fähigkeiten der NVA und der Bundeswehr gegenüber. Basis dieses Vergleichs ist seine Pionierarbeit in der Erforschung und Analyse der militärischen Aufbauorganisation in den 1970er- und 1980er-Jahren, mit klarem Schwerpunkt auf den späten Achtzigern. Militärs und Historiker sind sich rückblickend einig: In diesem Jahrzehnt hatte die Bundeswehr den höchsten Leistungsstand und damit ihr Optimum an Kampfkraft erreicht. Daher ist dieser Untersuchungszeitraum gut gewählt, um heute herauszufinden, wie die Bundeswehr ihre Herausforderungen im Kalten Krieg gemeistert hat.Als der Autor lange vor 2022 und der "Zeitenwende" mit seiner Forschungsarbeit begann, wurden die neuen, aktuellen Fragen noch nicht gestellt. Nunmehr legt das ZMSBw mit Storkmanns Buch eine weitere Publikation vor, die unseren Streitkräften helfen kann, Antworten auf Fragen der Gegenwart zu finden. Mit rund 100 größtenteils farbigen Grafiken und Tabellen werden die nüchternen Zahlen anschaulich und begreifbar gemacht.Der AutorKlaus Storkmann, geboren 1976, Oberstleutnant, ist Leiter des Projektbereichs "Militärgeschichte der DDR" am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und Redakteur der "Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung". Seine Dissertationsschrift "Geheime Solidarität. Militärbeziehungen und Militärhilfen der DDR in die 'Dritte Welt'" erschien 2012 ebenfalls im Ch. Links Verlag.ANGABEN ZUM BUCH|Klaus Storkmann, Kräfte und Fähigkeiten. Bundeswehr und NVA im Vergleich 1970-1989. Berlin: Ch. Links Verlag im Aufbau Verlag (= Deutsch-deutsche Militärgeschichte, Band 7), 520 Seiten, 50,00 EUR, ISBN 978-3-96289-203-6Weitere Informationen auf der ZMSBw-Website (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/deutschdeutsch-storkmann-kraeftevergleich-6170982).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6391021