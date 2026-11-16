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Die BioNTech-Aktie steht an einer Abzweigung und die könnte in beide Richtungen verlaufen. Seit Wochen hält sie eine wichtige Marke, doch die Luft wird mit jedem Cent Verlust immer dünner. Das Corona-Geschäft schwindet, die Krebsmedizin muss künftig liefern. Ein teurer FDA-Gutschein sorgt für Gesprächsstoff, die Quartalszahlen überraschen mit Gewinn. Geht es bald Richtung 100 Euro? Oder taucht der Kurs vorher noch einmal in den Bereich um 70 bis 72 Euro? Genau dort könnte es spannend werden. Warum, verraten wir hier.

Gewinn trotz Umsatzschwäche - Was wirklich hinter den Zahlen steckt

BioNTech steckt mitten im Umbau und das ist auch dringend nötig, denn das Corona-Geschäft schrumpft. Die Krebsmedizin soll die Lücke füllen. Im dritten Quartal fiel der Umsatz auf 1,29 Milliarden Euro, vor einem Jahr waren es noch 1,52 Milliarden. Trotzdem blieb ein Gewinn von 184,5 Millionen Euro übrig, aber der kam vor allem durch Erlöse aus der Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb. Ein Jahr zuvor stand hier noch ein Minus von 28,7 Millionen Euro. Über neun Monate steht dennoch ein Verlust von 1,17 Milliarden Euro. Die Umsatzprognose hob BioNTech am unteren Ende an, jetzt sind es 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro. Ein dickes Polster gibt es auch, nämlich 16,2 Milliarden Euro an Barmitteln und Wertpapieren. Dazu soll Roche künftig die Entwicklungskosten eines Programms übernehmen und das schont die eigene Kasse spürbar und gibt mehr Spielraum. Spannend bleibt auf jeden Fall die Pipeline, denn Pumitamig kam bei Lungenkrebs auf 6,9 Monate ohne Fortschreiten der Krankheit, Docetaxel allein liegt bei etwa 3,6 bis 3,9. Doch es gab leider keine Kontrollgruppe. Aber es gab auch Rückschläge bei Brust-, Darm- und Kopf-Hals-Krebs. Und für 205 Millionen Dollar kauft BioNTech einen FDA-Gutschein. Für welches Mittel, bleibt offen, aber so viel Geld gibt niemand ohne einen guten Plan aus.





Charttechnik

Hier bei uns in Deutschland schloss die Aktie zuletzt um 76,80 Euro, mitten in der Unterstützungszone um 75 - 77 Euro. Mehrmals seit wenigen Wochen wurde sie getestet, mehrmals hielt sie. Panik gab es nicht, der Umsatz lag meist leicht unter dem Durchschnitt. Doch je öfter eine Marke getestet wird, desto wackliger könnte sie werden. Je mehr Stoppkurse dürften dort platziert werden und das macht nervös. Die aktuellen Indikatoren sind eher mau und verraten nicht viel. Der RSI liegt bei knapp 39, also noch nicht im überverkauften Bereich. Der 50er und der 200er SMA liegen oberhalb des aktuellen Kurses. Damit ist die Aktie per Definition im Abwärtstrend. Bricht die 75er-Zone, drohen 72 Euro und eventuell auch 70 Euro. Nach oben liegt die erste Hürde bei 81 bis 83 Euro. Die 100 Euro lauern weiter oben und könnten bei einem entsprechenden Ausbruch über die 83 Euro als Kursziel fungieren.





Was tun?

Fundamental steht BioNTech gut da, jedenfalls mit viel Geld und breiter Pipeline. Operativ fehlt allerdings der Durchbruch, ein zugelassenes Krebsmittel gibt es noch nicht. Analysten bleiben meist optimistisch und sehen den fairen Wert bei oder über 100 Euro, kappen aber ihre Ziele. Bank of America nennt 108 US-Dollar, H.C. Wainwright 110 US-Dollar, J.P. Morgan bleibt neutral. Die Hoffnung ist groß, der Beweis steht aber noch aus. Gut möglich, dass es in den kommenden Monaten Richtung 100 Euro geht. Genauso gut kann die Aktie vorher aber noch einmal in den Bereich von 70 bis 72 Euro rutschen. Dort dürfte auch der RSI überverkauft sein. Das wäre dann möglicherweise eine attraktive Gelegenheit, am besten in mehreren Tranchen. Studiendaten können den Kurs aber in beide Richtungen drehen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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