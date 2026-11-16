© Foto: Andreas Franke - picture allianceBitcoin fällt zeitweise auf knapp 62.000 US-Dollar. Während Händler auf weitere Verluste setzen, warnt auch ein Analyst vor 40 Prozent Kursverlust.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Andreas Franke - picture allianceBitcoin fällt zeitweise auf knapp 62.000 US-Dollar. Während Händler auf weitere Verluste setzen, warnt auch ein Analyst vor 40 Prozent Kursverlust.Den vollständigen Artikel lesen
Der Bitcoin-Kurs setzt seinen Abwärtstrend fort und fiel zuletzt zeitweise auf knapp 62.000 US-Dollar, was einem Wochenverlust von über 12 % entspricht. Eine nachhaltige Erholung ist derzeit nicht erkennbar. Während sich Anleger am Optionsmarkt verstärkt gegen weitere Verluste absichern, warnt ein Analyst vor einem möglichen massiven Kurseinbruch von bis zu 40 Prozent.