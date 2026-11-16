Anzeige
Mehr »
Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
16.11.2026 10:03 Uhr
294 Leser
Artikel bewerten:
(1)

UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 16. November

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 16. November 

(NEU: *** 18:00 US/Fed-Chairman Warsh, Rede bei Federal Reserve's Productivity and Jobs 
     Task Force Conference) 
 
=== 
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vq 
     zuvor:  +0,3% gg Vq 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober 
     PROGNOSE: +7,0% gg Vj 
     zuvor:  +7,2% gg Vj 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vj 
     zuvor:  +1,1% gg Vj 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 
     PROGNOSE: +5,2% gg Vj 
     zuvor:  +5,5% gg Vj 
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober 
  09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag 
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der Euro Finance Week 
     (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp, 15:45 AMLA-Chefin Zsego, 
     16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner) 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj 
     zuvor:  -0,5% gg Vm/-1,1% gg Vj 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November 
     PROGNOSE: 16,7 
     zuvor:  25,5 
*** 18:00 US/Fed-Chairman Warsh, Rede bei Federal Reserve's Productivity and Jobs 
     Task Force Conference 
 
    - PH/Asean-Gipfel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 03:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.