Frankfurt am Main/Düsseldorf (ots) -Sporthilfe und Deutsche Bank zeichnen EM-Bronzemedaillengewinner Lukas Gloßner für besondere Leistungen in Studium und Spitzensport aus // Rollstuhl-Basketballer setzt sich in öffentlicher Online-Wahl gegen vier weitere studierende Spitzensportlerinnen und -sportler durchLukas Gloßner ist "Sport-Stipendiat des Jahres" 2026. Das verkündeten Deutsche Bank und Sporthilfe im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf. Der Rollstuhl-Basketballer gewann bei der Europameisterschaft 2025 in Sarajevo die Bronzemedaille und führte seine Vereinsmannschaft Thuringia Bulls als Kapitän durch eine erfolgreiche Saison. Parallel dazu absolviert der 25-jährige Paralympics-Bronzemedaillengewinner von Paris ein Masterstudium in Digital Business Management an der Fernhochschule AKAD University, in dem er nahezu ausschließlich Bestnoten erzielt. Neben Training, Studium und Wettkämpfen arbeitet Gloßner als Werkstudent und engagiert sich für soziale Projekte. Seinen Alltag beschreibt er als "ein minutiös durchgeplantes Tetris-Spiel". (Porträt von Lukas Gloßner unter www.sportstipendiat.de).In der von Deutsche Bank und Sporthilfe initiierten öffentlichen Online-Abstimmung vom 21. Oktober bis 6. November erhielt Lukas Gloßner die meisten Stimmen der Sportfans und setzte sich damit gegen vier weitere nominierte Spitzensportlerinnen und -sportler durch. Neben Gloßner standen Cedric Büssing (Schwimmen), Jasper Ditzer (Hockey), Katharina Schwachhofer (Segeln) und Till Steinforth (Leichtathletik) zur Wahl.Preisträger Lukas Gloßner sagte nach der Auszeichnung: "Allein unter den Top 5 zu sein, war für mich schon eine riesige Wertschätzung. Jetzt tatsächlich zu gewinnen und zu sehen, wie viele Menschen für mich abgestimmt und mich unterstützt haben, bedeutet mir unglaublich viel. Gleichzeitig hätten auch die anderen Finalistinnen und Finalisten diese Auszeichnung absolut verdient. Umso stolzer und dankbarer bin ich, dass ich mich heute Sport-Stipendiat des Jahres 2026 nennen darf."Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorstand Athletenförderung: "Lukas Gloßner zeigt eindrucksvoll, dass Spitzenleistungen nicht auf einen Lebensbereich begrenzt sind. Neben dem Gewinn der EM-Bronzemedaille im Rollstuhlbasketball meistert er ein anspruchsvolles Masterstudium mit hervorragenden Ergebnissen und findet darüber hinaus Zeit für seine Tätigkeit als Werkstudent und soziales Engagement. Seine Vielseitigkeit, gepaart mit großer Zielstrebigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung machen ihn zu einem herausragenden Vorbild und einem würdigen Sport-Stipendiat des Jahres. Die fünf Finalistinnen und Finalisten stehen stellvertretend für viele Athletinnen und Athleten, die täglich beweisen wie Leistungssport und akademische Bildung miteinander vereinbar sind. Unser Dank gilt auch unserem Nationalen Förderer Deutsche Bank, die studierende Athletinnen und Athleten seit so vielen Jahren unterstützt."Anke Hallmann, Co-Head of Communications & CSR bei der Deutschen Bank: "Wir gratulieren allen fünf Finalistinnen und Finalisten und besonders Lukas Gloßner sehr herzlich zu dieser großartigen Leistung. Die Deutsche Bank ist aus tiefer Überzeugung stolzer Förderer von rund 300 jungen Spitzensportlerinnen und -sportlern, die neben ihren sportlichen Erfolgen auch ihr Studium meistern. Lukas Gloßner und die weiteren Finalistinnen und Finalisten zeigen eindrucksvoll, wie viel Durchhaltevermögen, Disziplin, Zielstrebigkeit und Leidenschaft notwendig sind, um Höchstleistungen in Sport und Studium zu erbringen. Dafür verdienen sie unsere größte Anerkennung. Als Nationaler Förderer der Sporthilfe unterstützen wir diese Vorbilder mit dem Deutsche Bank Sport-Stipendium von Herzen gerne."Die prestigeträchtige Auszeichnung, mit der erfolgreiche Spitzensportlerinnen und -sportler für außergewöhnliche Leistungen in Sport und Studium geehrt werden, wurde von Deutsche Bank und Sporthilfe in diesem Jahr bereits zum 14. Mal vergeben. Die Deutsche Bank, seit mehr als 25 Jahren Partner der Sporthilfe und seit 2008 Nationaler Förderer, verdoppelt das monatliche Stipendium des Siegers für 18 Monate von 300 Euro auf 600 Euro. Für den gleichen Zeitraum erhalten die vier weiteren Finalistinnen und Finalisten die Hälfte des Betrags als Zusatzförderung.Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, Paralympics-Siegerin Annabel Breuer (Rollstuhlbasketball) und Hockey-Olympiasieger Martin Häner. 2025 war 3x3-Olympiasiegerin Marie Reichert als "Sport-Stipendiatin des Jahres" ausgezeichnet worden.Bewerben konnten sich alle rund 300 von der Sporthilfe mit dem Deutsche Bank Sport-Stipendium geförderten Athletinnen und Athleten mit ihren Leistungen im Sport und Studium, die sie von Mai 2025 bis April 2026 erzielt hatten. Eine Jury aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien wählte aus den Bewerbungen vor der Online-Wahl fünf Finalistinnen und Finalisten aus.Die Preisträgerinnen und Preisträger der Wahl "Sport-Stipendiat des Jahres":2026: Rollstuhl-Basketballer Lukas Gloßner2025: Basketballerin Marie Reichert2024: Para-Bogenschützin Flora Kliem2023: Radsportlerin Ricarda Bauernfeind2022: Freiwasserschwimmerin Leonie Beck2021: Kitesurferin Leonie Meyer2020: Rollstuhlbasketballerin Annabel Breuer2019: Ski-Freestylerin Kea Kühnel2018: Speerwerfer Thomas Röhler2017: Judoka Theresa Stoll2016: Sprinterin Lisa Mayer2015: Triathletin Sophia Saller2014: Weitspringerin Malaika Mihambo2013: Hockeyspieler Martin HänerHinweis an die Redaktionen:Unter nachstehendem Link finden Sie Fotomaterial von der Preisverleihung (© dpa picture alliance für Sporthilfe und Deutsche Bank): https://www.picdrop.com/picture-alliance/XSEwsyBPpz_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und die Tipico Champion Initiative. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6391039