OpenAI hat eine eigene Bezahlfunktion zur Verwendung durch KI-Agenten gestartet. Damit kann ChatGPT im Namen der Nutzer:innen Produkte kaufen - freigegeben per Biometrie. ChatGPT kann künftig euer Geld ausgeben: Mit der neuen ChatGPT Wallet von OpenAI können die KI-Agenten des Anbieters, die sogenannten Dots, im Namen der User:innen einkaufen. Entwickelt hat OpenAI die Funktion gemeinsam mit American Express, Mastercard und Visa. Karteninhaber:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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