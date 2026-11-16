Cyberangriffe nehmen zu, während weltweit die Prämien das zwölfte Quartal in Folge gefallen sind. Auch Ausschreibungsfälle von CyberDirekt zeigen deutliche Rückgänge der Nettoprämien. Für Makler eröffnet sich ein attraktives Marktfenster, aber davon profitieren vor allem Firmen, die ihre IT-Risiken im Griff haben. Ein Marktkommentar von Oliver Büttner, Cyber Expert bei CyberDirektVier anonymisierte Ausschreibungsvergleiche aus der CyberDirekt-Praxis verdeutlichen, wie stark sich die Konditionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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