Die cpit comparit GmbH baut ihre Vergleichsplattform um zwei neue Rechner aus: Nun stehen für Versicherungsmakler Vergleichsrechner für die Privathaftpflicht und die Tierhalterhaftpflicht zur Verfügung. Seit Kurzem hat die cpit comparit GmbH zwei neue Vergleichsrechner am Start: So stehen nun Partner und Investoren Rechner für die Privathaftpflicht und die Tierhalterhaftpflicht bereit. Mit den beiden neuen Services unterstützt comparit Versicherungsmakler und Vertriebspartner dabei, Kunden schneller, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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