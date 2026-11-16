Wann darf eine Rechtsschutzversicherung die Deckung wegen fehlender Erfolgsaussichten ablehnen? Der BGH stellt klar: Versicherer dürfen die Hürden nicht zu hoch ansetzen. Auch bei Schadenersatzforderungen wegen möglicher Corona-Impfschäden muss eine Beweisführung möglich bleiben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in der vergangenen Woche über Deckungsfragen in der Rechtsschutzversicherung entschieden. Im Mittelpunkt stand die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Versicherer Rechtsschutz für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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