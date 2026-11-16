Unterföhring (ots) -Fünf Schulwechsel. Nach der 9. Klasse abgegangen. Ausbildung abgebrochen. Abitur nachgeholt. "Ich musste immer raus, habe immer den Unterricht gestört. In den Zeugnissen stand immer, Jenke lenkt alle ab, Jenke nimmt nicht am Unterricht teil, Jenke interessiert sich nicht", erinnert sich Jenke von Wilmsdorff an seine Schulzeit. Waren das Anzeichen einer nicht diagnostizierten ADHS? Der Journalist findet es heraus im neuen "JENKE. Report. ADHS. Modediagnose, Krankheit oder Superkraft?" am Donnerstag, 19. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Die Zahl der ADHS-(Neu-)Diagnosen hat sich in den Jahren 2015 bis 2024 fast verdreifacht, so eine Analyse des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Wird die psychische Störung inzwischen einfach besser erkannt oder erleben wir den Aufstieg einer Modediagnose? Prof. Dr. Alexandra Philipsen von der Universitätsklinik Bonn: "ADHS ist lange Zeit vernachlässigt worden und galt immer als Kinderkrankheit. [...] Aber wieso sollte das plötzlich mit 18 aufhören?" Doch wie lebt es sich mit ADHS? "Letztendlich denkst du, du bist nicht richtig. Du passt nicht in die Welt rein. Du störst", so "Viva con Agua" Mitbegründer Michael Fritz, der selbst erst im Erwachsenenalter die Diagnose erhielt. "Bis du dann checkst: Warte, mein Hirn ist einfach anders. Mein Hirn macht halt keine Pause." Der "JENKE. Report" besucht eine sechsköpfige Familie, in der drei Kinder und der Vater ADHS haben. Jenke von Wilmsdorff trifft einen Dreisternekoch mit ADHS. "Und dann haben wir bei uns im Team den internen Test gemacht, wer ADHS hat - mit einem informativen, erschreckenden, aber auch für uns amüsanten Ergebnis", kündigt der Journalist an."JENKE. Report. ADHS. Modediagnose, Krankheit oder Superkraft?"- am Donnerstag, 19. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn, produziert von Leonine Documentaries.Das sind die Themen am Factual-Donnerstag in den nächsten Wochen:"LINDA ZERVAKIS. HOPE" (26.11.) Was ist eigentlich Hoffnung? Wie entsteht Hoffnung? Und warum finden wir Hoffnung oft gerade in vermeintlich hoffnungslosen Momenten? Für die neue ProSieben-Dokumentation "HOPE" führte Linda Zervakis eines der letzten Interviews mit Jane Goodall über ihren Weg zur Hoffnung."JENKE. Zeitreise. Die 90er. Im Rausch der Freiheit" (2 Teile, 3.12. & 10.12.) Die 90er waren ein Jahrzehnt, geprägt von Frieden, Fortschritt und schier grenzenloser Freiheit. Errungenschaften, die heute wieder in Gefahr sind. Welche Rolle spielt das Leben in den 90ern für unsere Herausforderungen heute?Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.cOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6391070