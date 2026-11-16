DAX Prognose für Montag, 16.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 26.705 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels zwar etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder über ab. Übergeordnet ging es im Handel am Freitag in einer engen Box seitwärts. Am Freitag der letzten Handelswoche wurde ein Xetra Wochenverlust ausgewiesen, der erste in der Handelswoche. Nachbörslich setzte der Index die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 26.796 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (13.11.2026) 31 Aktien im Plus, 9 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte die Fresenius Medical Care Aktie an, die sich um 2,94 Prozent verteuerten, E.ON gewann 2,29 Prozent, Brenntag legte um 2,09 Prozent zu.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index startet heute Morgen bei 26.776 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit 20 Zähler unter dem Freitagsschluss (26.796 Punkte).

Charttechnik - Trend: Während das 4h-Chartbild über der SMA20 (26.757 Punkte) bullisch bleibt, kämpft der DAX im 1h-Chart mit der Widerstandszone um SMA20/SMA50 (26.798/99 Punkte).

Tages-Prognose: Für heute wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Tendenz erwartet (60 - Bear- vs. 40 - Bull-Wahrscheinlichkeit) in einer Tagesrange von 26.886/967 bis 26.688/536 Punkten.

DAX Aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 26.705 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels konnte sich der deutsche Leitindex zunächst leicht erholen, gab diese Gewinne im weiteren Verlauf jedoch wieder ab. Übergeordnet bewegte sich der Markt am Freitag in einer engen Handelsspanne seitwärts und wies per Xetra-Schluss einen Wochenverlust aus - den ersten in dieser Handelswoche. Nachbörslich setzte sich die Konsolidierung fort; der DAX beendete den Tages- und Wochenhandel schließlich bei 26.796 Punkten.

Per Xetra-Schluss am Freitag (13.11.2026) notierten 31 DAX-Werte im Plus, während 9 Aktien Abschläge hinnehmen mussten:

Top-Performer: Fresenius Medical Care (+2,94 - E.ON (+2,29 - und Brenntag (+2,09 %).

Flop-Performer: Infineon (-3,18 - Hochtief (-1,11 - und MTU (-0,82 %).

Markt-Kennzahlen und Range-Abgleich (12.11. vs. 13.11.2026)

Kennzahl 13.11.2026 12.11.2026 Range 13.11. (erwartet*) Range 13.11. (Ist*) Tageshoch (TH) 26.851 27.021 26.803 26.851 Tagestief (TT) 26.688 26.687 26.589 26.688 Xetra-Schluss 26.750 26.772 - - Tagesschluss (22:00 Uhr) 26.796 26.717 - - Range (Punkte) 163 334 - -

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr. Hinweis zur Prognosegenauigkeit: Das tatsächliche Tageshoch wich um +48 Punkte, das Tagestief um +99 Punkte von der erwarteten Spanne ab....

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