München (ots) -Das Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Autobahnen wird am Wochenende insgesamt überschaubar bleiben. Laut Einschätzung des ADAC ist die Staugefahr vergleichsweise gering. Baustellen, winterliche Witterung und erste geöffnete Skigebiete in den Alpenregionen können jedoch punktuell zu Verzögerungen führen.Da weder Ferien noch regionale Feiertage anstehen, bleibt ein großflächiger Reiseverkehr aus. Am Freitagnachmittag muss jedoch ab den Mittagsstunden mit dem üblichen Wochenend-Pendlerverkehr gerechnet werden. Vor allem in Bereichen mit Baustellen kann es dann zu Staus und stockendem Verkehr kommen. Je nach Schneelage und Wetterbedingungen sind sowohl auf den Hauptreiserouten in Richtung Alpen als auch auf den Rückreisewegen erste Verkehrsbehinderungen durch die beginnende Wintersportsaison möglich.Die Verkehrslage bleibt stark wetterabhängig. Herbstliche Bedingungen wie Regen, Nebel, nasses Laub und erste Bodenfröste können die Sicht einschränken und die Fahrbahnen rutschig machen. Dadurch steigt die Gefahr von Unfällen und den daraus resultierenden Staus. In höheren Lagen sind darüber hinaus bereits winterliche Straßenverhältnisse möglich.Die Bautätigkeit auf den Fernstraßen nimmt zwar saisonbedingt weiter ab, dennoch bestehen bundesweit noch rund 900 Baustellen.Besonders staugefährdete Autobahnen in Deutschland- A1 Hamburg - Bremen - Osnabrück - Dortmund - Köln- A2 Dortmund - Hannover - Magdeburg- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg- A5 Kassel - Frankfurt sowie Karlsruhe - Basel- A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Leipzig/Halle - Nürnberg - München- A10 Berliner Ring- A99 Münchner Autobahnring- A45 Gießen - Hagen - Dortmund- A61 Mönchengladbach - Koblenz- A81 Stuttgart - Singen- A96 Lindau - MünchenIn den Nachbarländern sorgen ebenfalls der zunehmende Verkehr in die Wintersportregionen und Baustellen für zusätzliche Belastungen. In Österreich sind besonders die Tauern-, die Inntal- und die Brennerautobahn betroffen. Auf der Brennerroute müssen Reisende aufgrund der Sanierung der Luegbrücke weiterhin mit Verzögerungen rechnen. Auch auf der Schweizer Gotthard- und San-Bernardino-Route muss zeitweise mit dichtem Verkehr gerechnet werden.Darüber hinaus können sich bei der Einreise nach Deutschland aufgrund bestehender Grenzkontrollen Wartezeiten ergeben.Der ADAC empfiehlt, sich vor Reiseantritt über die Wetterlage, die Straßenverhältnisse und mögliche Baustellen zu informieren und ausreichend Zeitreserven einzuplanen, wenn es in die Alpen geht.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6391082