Potsdam (ots) -Die unabhängige Plattform zeigt Vermögenden geprüfte Anbieter im Vergleich: vom Family Office über Privatbank, Vermögensverwalter und Kanzlei bis zu Spezialisten für Lifestyle, Philanthropie und Sicherheit. Ohne Anmeldung, ohne Provisionen und auf Wunsch mit persönlicher Begleitung.Wer ein größeres Vermögen strukturieren, verwalten oder an die nächste Generation übergeben will, findet die passenden Partner auf The Wealth Gallery. So heißt FamilyOffice.de seit November; die Plattform umfasst neben Family Offices nun den gesamten Markt rund um privates Vermögen. Unter wealthgallery.com lassen sich geprüfte Anbieter ohne Anmeldung suchen und vergleichen.Ein Markt ohne WegweiserAm Anfang stand eine Beobachtung: Wer vermögend ist, konnte nirgendwo gezielt und vergleichend nach dem passenden Dienstleister suchen. "Google hilft kaum, ein strukturiertes, neutrales Angebot fehlte vollständig", sagt Franziska Strauch, Gründerin und CEO von The Wealth Gallery. "Wenn eine Empfehlung ausgesprochen wird, greift man heute trotzdem zum Smartphone und recherchiert." Hinzu kommt: Der Begriff "Family Office" ist rechtlich nicht geschützt. "Genau diese Unklarheit ist unser Auftrag", sagt Co-Founder Dr. Robert Strauch. The Wealth Gallery ordnet den Markt deshalb nach klaren Anbietertypen, vom Family Office über Privatbank und Vermögensverwalter bis zur Kanzlei für vermögende Privatmandanten.Gesucht werden längst nicht mehr nur Family Offices. Deshalb trägt die Plattform jetzt einen Namen für das ganze Spektrum. "Vermögen braucht mehr als eine einzige Antwort", sagt Franziska Strauch.Suchen, vergleichen, begleiten lassenTypische Anlässe sind der Verkauf des eigenen Unternehmens, der Generationswechsel oder die Sicherheit der Familie. Die Anbietersuche ist ohne Anmeldung frei zugänglich; gefiltert wird nach Anbietertyp, Leistung, Land und Umkreis. Die Profile sind einheitlich aufgebaut und damit vergleichbar.Wer nicht allein suchen möchte, nutzt die "Private Introductions". Nach einem kostenlosen Erstgespräch von etwa 20 Minuten und einem ausführlichen Briefing mit Franziska Strauch erhalten Vermögensinhaber eine schriftliche Shortlist mit bis zu drei passenden Anbietern, jeweils mit Begründung. Abgerechnet wird ein festes Honorar, Provisionen fließen nicht. Dazu kommt Wissen: ein Magazin, ein Wiki mit den wichtigsten Fachbegriffen und ein Veranstaltungskalender. Neu ist der Video-Podcast "Wealth Talk", in dem Fachleute der Branche ihre Expertise zeigen. Er geht aus den Fachwebinaren des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) hervor, das jetzt zu The Wealth Gallery gehört. "So lernt man Anbieter kennen, bevor man ein einziges Gespräch führt", sagt Franziska Strauch.Eine Galerie, kein VerzeichnisDer Name beschreibt das Prinzip: Wie in einer Kunstgalerie wird nicht jeder aufgenommen. Wer vertreten ist, wurde geprüft, unter anderem auf Zulassungen, Erfahrung und Reputation. The Wealth Gallery versteht sich als Wegweiser, nicht als Vertriebskanal. Die Plattform finanziert sich über Gebühren der Anbieter für Profile, Inhalte und Kontaktanfragen; Provisionen für Abschlüsse nimmt sie nicht. Empfehlungen folgen fachlichen Kriterien, bezahlte Beiträge sind als "Sponsored Post" gekennzeichnet, und Kontaktdaten gehen nur mit ausdrücklicher Einwilligung an einen Anbieter. Für bisherige Nutzer ändert sich nichts: Der Newsletter kommt weiterhin, und familyoffice.de leitet auf wealthgallery.com weiter. Franziska Strauch fasst zusammen: "Mehr Auswahl, mehr Orientierung, mehr Wissen, an einem Ort."ÜBER THE WEALTH GALLERYThe Wealth Gallery ist der Matchmaker für Vermögen: Die kuratierte, provisionsfreie Plattform bringt Vermögensinhaber mit geprüften Anbietern zusammen: von Family Offices, Privatbanken, Vermögensverwaltern und Private-Client-Kanzleien bis zu Spezialisten für Philanthropie, Sicherheit und Lifestyle. Zum Angebot gehören die Anbietersuche, die persönliche Begleitung "Private Introductions" sowie Magazin, Wiki, Veranstaltungen und der Video-Podcast " Wealth Talk".Die Plattform startete 2024 als FamilyOffice.de und heißt seit November 2026 The Wealth Gallery.Gegründet wurde sie von Franziska Strauch und Dr. Robert Strauch. Franziska Strauch ist zertifizierte Family Officerin (FvF) und Certified Family Officer (FOA) und war zuvor im Private Banking und in Family-Office-Strukturen tätig. Robert Strauch ist Steuerberater und war Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück. Betreiberin ist die WealthGallery GmbH mit Sitz in Potsdam.Pressekontakt:Franziska Strauch · Presse & KommunikationWealthGallery GmbH · Kleine Weinmeisterstraße 17 · 14469 PotsdamTelefon +49 331 2812737-3 · presse@wealthgallery.com · wealthgallery.comOriginal-Content von: WealthGallery GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183932/6391115