Ismaning (ots) -Noch ein Lebkuchen gefällig? Ob auf dem Weihnachtsmarkt, bei einer Adventseinladung oder im Büro - im Dezember locken überall süße und herzhafte Versuchungen. Darauf verzichten? Muss nicht sein! Mit ein paar einfachen Gewohnheiten lässt sich die Adventszeit in vollen Zügen genießen, ohne das eigene Wohlbefinden aus dem Blick zu verlieren.Ein ausgedehntes Essen, ein Glas Glühwein mehr als geplant - und plötzlich ist von der Energie, mit der wir in den Abend gestartet sind, wenig übrig. Die Hose spannt, der Bauch ist voll und die Müdigkeit übernimmt. Puh! Doch trotz des "schlechten Gewissens danach" beginnt in der Vorweihnachtszeit für viele schon bald das Spiel von vorn. Dabei ist es gar nicht so schwer, rund um die Feiertage zu genießen und trotzdem seine Energie und Leichtigkeit zu bewahren.1. Trinken nicht vergessen. Viel trinken? Das verbinden wir meist mit dem Sommer. Aber auch im Winter braucht unser Körper ausreichend Flüssigkeit, um Nährstoffe zu transportieren, konzentriert und leistungsfähig zu bleiben und seine Temperatur zu regulieren. Eine Wasserflasche in Sichtweite hilft, regelmäßig ans Trinken zu denken. Und wer Lust auf etwas Süßes hat, kann sich zwischendurch eine Tasse ungesüßten Tee mit Zimt und Süßholz gönnen.2. Genuss braucht Zeit. Gerade an den Feiertagen schmeckt aber auch alles lecker - und das ist okay! Wer langsam isst und gründlich kaut, kann besser wahrnehmen, wann er wirklich satt ist. Gleichzeitig wird die Nahrung bereits im Mund zerkleinert und besser für die weitere Verdauung vorbereitet.3. Nach dem Essen eine Runde drehen. Statt mit vollem Bauch direkt auf dem Sofa zu landen, lohnt sich ein kleiner Spaziergang. Schon 10 bis 15 Minuten lockere Bewegung nach einer Mahlzeit können dazu beitragen, den Blutzuckeranstieg abzuflachen. Die frische Luft regt außerdem den Kreislauf an.4. Bunte Vielfalt einbauen. In jede süße oder deftige Mahlzeit einfach eine pflanzenbetonte Komponente integrieren - etwa frisches Wintergemüse oder einen knackigen Salat als Vorspeise. Auch Suppen mit viel Gemüse sind eine einfache Möglichkeit, im Winter mehr Ballaststoffe und wertvolle Nährstoffe auf den Speiseplan zu bringen.5. Mineralstoffe im Blick behalten. Gerade in Wochen mit unausgewogener Kost benötigt der Körper wertvolle Mikronährstoffe. Darum lohnt es sich, jetzt auf eine ausreichende Versorgung mit Mineralstoffen und Spurenelementen zu achten. Sie übernehmen wichtige Aufgaben im Körper. Zink unterstützt zum Beispiel den normalen Säure-Basen-Stoffwechsel.Wenn gute Vorsätze Pause machenUnd wenn es im vorweihnachtlichen Trubel mal nicht gelingt, gesunde Gewohnheiten in den Alltag einzubauen? Dann ist Basica Direkt ein praktischer Begleiter für unterwegs. Die Mikroperlen mit feinem Zitronengeschmack lassen sich aus praktischen Sticks ganz ohne Wasser einnehmen und ergänzen die Ernährung mit wertvollen Mineralstoffen und Spurenelementen. Neben Zink für den Säure-Basen-Stoffwechsel enthält Basica Direkt unter anderem auch Magnesium, das zum Elektrolytgleichgewicht beiträgt, und Calcium, das einen normalen Energiestoffwechsel unterstützt. Ideal für die Handtasche oder die Büroschublade.So bleibt im Advent Platz für beides: die Freude an süßen und herzhaften Leckereien und Gewohnheiten, die eine ausgewogene Ernährung unterstützen.Basica Direkt - die schnelle Einnahme ohne WasserDie basischen Mikroperlen sind vegan, laktose- und glutenfrei und ohne Zucker. Zink unterstützt den normalen Säure-Basen-Stoffwechsel. Daneben enthält Basica Direkt auch Magnesium und Selen - Selen unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Wer die basischen Mineralstoffe lieber in Tablettenform einnehmen möchte, findet mit Basica Compact eine Alternative. Mehr Infos unter www.basica.comJetzt testen und 5 EUR Cashback sichernMineralstoffe im Blick: Finde dein passendes Produkt. Beim Kauf von Basica ab 20 EUR Einkaufswert erhältst du bis zum 31.12.2026 einmalig 5 EUR Cashback zurück.Einfach Kassenbon hochladen und teilnehmen unter www.basica-cashback.de.**Aktion gültig bis zum 31.12.2026. Teilnahmebedingungen unter www.basica-cashback.de.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHManagerin Public RelationsDiana SchmautzAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 221Mail: schmautz.diana@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6391103