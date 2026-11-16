GENF (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat an die Weltgemeinschaft appelliert, vollautonome tödlichen Waffen dringend zu regulieren. "Ergreifen Sie Maßnahmen, um den Einsatz und die Verbreitung dieser gnadenlosen Waffen zu verhindern", sagte Guterres in einer Videobotschaft zum Auftakt der Sitzung der 128 Vertragsstaaten der UN-Waffenkonvention (CCW) in Genf.

Umgangssprachlich werden Waffen, die nicht nur Ziele selbst suchen und verfolgen, sondern auch ohne menschliches Zutun den tödlichen Angriff auslösen, als Killerroboter bezeichnet. Laut Experten gibt es keine Beweise, dass solche Waffen bereits in Konflikten eingesetzt werden.

Wer ist gegen Verhandlungen über Schranken?



Die Vertragsstaaten ringen diese Woche darum, ob über klare Schranken und ein mögliches Verbot für diese Waffensysteme verhandelt werden soll. Es geht nicht um inhaltliche Debatten, sondern nur um ein Verhandlungsmandat. Die Entscheidung soll bis Freitag fallen. Viele Staaten wollen ein legal verbindliches Protokoll, aber Länder mit großer Rüstungsindustrie wie die USA, Israel oder Russland haben Vorbehalte.

"Ich fordere Sie auf, auf die Aushandlung eines rechtsverbindlichen Instruments zur Regulierung autonomer Waffensysteme hinzuarbeiten - einschließlich klarer Verbote und Beschränkungen", sagte Guterres. "Wir dürfen niemals aufhören, die Zivilbevölkerung vor dem Gemetzel und der Verwüstung bewaffneter Konflikte zu schützen und unnötiges Leid zu verhindern."/oe/DP/jha