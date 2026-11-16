Hamburg (ots) -- Marktübergreifende Immobilienportfolios weisen die stärksten Motive für Vermögensschutz und -wachstum auf- Griechenland, Spanien, Italien und die Schweiz zeichnen sich durch besonders starke Marktdynamik aus; Nordamerika entwickelt sich moderater- Das Engel & Völkers Private Office veröffentlicht zweiten globalen Marktbericht inklusive Erkenntnissen zur weltweiten Vermögensmobilität von Henley & PartnersBeim Kauf von Luxusimmobilien steht der Lebensstil weiterhin im Vordergrund, doch die langfristige Vermögenssicherung bildet das zugrundeliegende Motiv, wie aus dem zweiten "Engel & Völkers Private Office Market Report 2026/27 (https://precision-medias-group.paperturn-view.com/private-office-report-2026-27?pid=ODk8958971&v=44&utm_source=chatgpt.com)" hervorgeht. "Generationenwechsel, globale Mobilität von Vermögen sowie dynamische geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussen zunehmend, wo vermögende Privatpersonen leben, investieren und langfristige Perspektiven für sich und ihre Familien schaffen", erklärt Till-Fabian Zalewski, Group Co-CEO von Engel & Völkers. "Vor diesem Hintergrund gewinnen Immobilien eine breitere Bedeutung: Sie verbinden individuelle Lebensstile und persönliche Wünsche mit Erwägungen hinsichtlich Familie, Beständigkeit und langfristiger Sicherheit." Besonders ausgeprägt ist dieses Motiv bei vermögenden Immobilieneigentümern mit international diversifizierten Portfolios. Dabei erweist sich die Standortwahl als noch bedeutenderer Faktor als die Anlageklasse selbst.Der Bericht basiert auf den Erkenntnissen von 185 Private Office-Beratern aus 17 Ländern weltweit und integriert Ergebnisse des Global Wealth Mobility Framework (https://www.henleyglobal.com/publications/henley-private-wealth-migration-report-2026/methodology/global-wealth-mobility-framework-methodology?utm_source=chatgpt.com) von Henley & Partners zu sechs Kernmärkten. Dieses bewertet anhand von zwölf Kriterien die strukturelle Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Länder und Standorte für international mobiles Vermögen, darunter steuerliche Rahmenbedingungen, Rechtsstaatlichkeit und Lebensqualität, Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaft, geopolitische Stabilität sowie Kapitalmobilität. "Immobilien sind oft eines der sichtbarsten Elemente in der Präsenz international mobiler Familien. Zunehmend sind sie jedoch Teil eines viel umfassenderen Entscheidungsprozesses darüber, wo Familien leben, Aufenthalts- und Niederlassungsrechte erwerben, ihre Kinder ausbilden lassen, geschäftlich tätig sind und sich langfristig Handlungsspielräume sichern", erklärt Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners. "Vermögende Familien konzentrieren sich zunehmend weniger auf ein einzelnes Land, sondern vielmehr auf komplementäre Standorte, die im Laufe der Zeit unterschiedliche Funktionen erfüllen können."Vermögenserhalt besonders relevant bei länderübergreifenden ImmobilienportfoliosWährend die vermögendsten Käufer ihre Immobilienentscheidungen oftmals mit ihrem Lebensstil begründen, zeigt der Bericht, dass zumeist ein anderes Motiv im Vordergrund steht: der Erhalt des Vermögens. "Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Kunden ihre Immobilienentscheidungen beschreiben, und den Motiven, die diesen letztlich zugrunde liegen. Der Lebensstil bleibt ein wichtiger Faktor, doch der Vermögenserhalt spielt eine größere Rolle, als Kunden dies möglicherweise zum Ausdruck bringen", erklärt Stuart Siegel, Global Head of Engel & Völkers Private Office. "Noch ausgeprägter ist diese Dynamik bei Kunden, deren Immobilienbesitz sich über mehrere Länder erstreckt." Wie der Bericht zeigt, gewinnt das Motiv des Vermögenserhalts mit zunehmender geografischer Streuung des Immobilienbesitzes an Bedeutung: Während es bei Kunden mit Immobilienbesitz im eigenen Land rund ein Drittel der Transaktionen prägt, ist es bei Immobilienportfolios über mehrere Länder und Rechtsräume hinweg bei nahezu zwei Dritteln der Transaktionen ausschlaggebend.Äußere Einflussfaktoren prägen die Kaufentscheidungen nahezu ebenso stark wie persönliche Präferenzen. Mehr als 70 Prozent der befragten Berater beobachten angesichts der globalen Unsicherheit eine erhöhte Zurückhaltung bei ihren Kunden. Gleichzeitig gewinnt der Generationenwechsel bei der Vermögensübertragung an Bedeutung: Rund ein Viertel der Transaktionen wird von familiären Aspekten beeinflusst. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich der globale Luxusimmobilienmarkt in einem anhaltend moderaten Tempo weiter.Standortwahl bei Portfolioarchitektur wichtiger als AnlageklasseAngesichts der unterschiedlichen Dynamik auf den Märkten gewinnt die geografische Ausrichtung zunehmend an Bedeutung. Die Analysen des Engel & Völkers Private Office zeigen eine stärkere Marktdynamik in alpinen Immobilienmärkten sowie Märkten im Mittelmeerraum, darunter die Schweiz, Griechenland, Spanien und Italien. In den USA und Kanada ist hingegen eine verhaltenere Marktentwicklung zu beobachten. Gleichzeitig verdeutlicht das Global Wealth Mobility Framework von Henley & Partners, dass die sechs untersuchten Länder unterschiedliche strukturelle Stärken und Herausforderungen aufweisen. Im Hinblick auf ihre Wettbewerbsfähigkeit bei der globalen Vermögensmobilität erzielen alle Standorte eine hohe Bewertung.Ausblick: Externe Faktoren beeinflussen Kaufentscheidungen zunehmendDie Experten des Engel & Völkers Private Office gehen davon aus, dass Luxusimmobilien auch künftig sowohl zur Verwirklichung des gewünschten Lebensstils als auch zum langfristigen Erhalt des Vermögens gefragt sein werden - unabhängig von den jeweiligen Marktbedingungen. "Geopolitische Instabilität, steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen sowie die generationenübergreifende Vermögensplanung greifen bei Immobilienentscheidungen zunehmend ineinander", erklärt Stuart Siegel. Till-Fabian Zalewski resümiert: "Um sich in diesem Umfeld zu bewegen, reicht es nicht aus, einzelne Märkte zu kennen. Vielmehr bedarf es einer wirklich globalen Perspektive und eines differenzierten Verständnisses der Faktoren, die die Entscheidungen dieser besonderen Käufergruppe prägen."Der vollständige Bericht mit detaillierten Länderanalysen, Prognosen und Daten zur globalen Vermögensmobilität steht hier zum Download bereit: "Engel & Völkers Private Office Global Market Report 2026/27 (https://precision-medias-group.paperturn-view.com/private-office-report-2026-27?pid=ODk8958971&v=43&utm_source=chatgpt.com)".Über Engel & Völkers: Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kundinnen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.500 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. www.engelvoelkers.comÜber das Engel & Völkers Private Office: 2007 wurde das Engel & Völkers Private Office gegründet, um sowohl vermögenden Suchkunden maßgeschneiderte Dienstleistungen zu bieten, als auch die hohen Anforderungen von Kunden mit exklusiven und marktübergreifenden Immobilienportfolios zu erfüllen. Die Private Office Advisors bieten Verkäufern und Käufern in allen Preislagen das Maß an Fachwissen und Diskretion, das diese Klientel aus führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur wünscht. Weitere Informationen über das Private Office finden Sie online auf www.evprivateoffice.com.Pressekontakt:Engel & Völkers Holding GmbHGlobal Corporate CommunicationVancouverstraße 2a20457 HamburgDeutschlandOriginal-Content von: Engel & Völkers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72369/6391129