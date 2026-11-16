Köln (ots) -Mit einem neuen Shop-in-Shop-Konzept erschließen toom und Rewe gemeinsam einen neuen Weg für ihre Kundschaft: Ab Oktober bringt toom ausgewählte DIY-Basics direkt in zwölf REWE Centern und einen Supermarkt und erweitert damit die Präsenz der Marke über das klassische Baumarktgeschäft hinaus. Das Pilotprojekt verbindet die DIY-Kompetenz von toom mit der Reichweite des Lebensmitteleinzelhandels und macht praktische Lösungen für Haus und Garten dort verfügbar, wo Kund:innen ihren täglichen Einkauf erledigen.Mit dem neuen Format positioniert sich toom als lösungsorientierter Partner für kleine Alltagsprobleme direkt vor Ort. Damit reagiert die Baumarktkette auf veränderte Kundenbedürfnisse. Denn immer mehr Verbraucher:innen möchten Besorgungen des täglichen Lebens möglichst an einem Ort erledigen. Im Fokus stehen unkomplizierte, alltagstaugliche Lösungen für den schnellen Bedarf statt hochpreisigen Profi-Werkzeugs."Mit dem Shop-in-Shop-Konzept bringen wir unsere DIY-Kompetenz direkt in den Alltag der Menschen. Das Pilotprojekt ist für uns jedoch weit mehr als eine Sortimentserweiterung. Wir testen, welche Rolle DIY-Lösungen künftig im täglichen Einkauf spielen werden und wie sich neue Handelsformate erfolgreich verzahnen lassen. Gleichzeitig nutzen wir die Stärke der REWE Group, um Kompetenzen und Infrastrukturen zusammenzuführen, neue Wachstumspotenziale zu erschließen und unsere Position als moderner Omnichannel-Anbieter konsequent zu stärken", so Jochen Vogel, CEO toom Baumarkt.Sortiment und MarktstartBedarfsorientiert gliedert sich das Angebot in rund 400 Artikel und sechs Kernbereiche: Renovieren, Garten, Alltagshelfer, Bad, Werkzeug, Elektro und Leuchten sowie saisonale Platzierungen. Um der Dynamik des klassischen Supermarkteinkaufs gerecht zu werden, setzt das Konzept auf eine attraktive Preisstruktur: Rund 75 Prozent des Sortiments liegen preislich unter zehn Euro. Damit wird das DIY-Segment optimal für spontane Impulskäufe und schnelle Alltagslösungen am Point of Sale zugänglich gemacht - als Ergänzung für kleine DIY-Aufgaben im Wocheneinkauf, nicht als Ersatz für den klassischen Baumarktbesuch. Anders als klassische Aktionssortimente setzt das Konzept auf ein dauerhaft verfügbares DIY-Grundsortiment mit hoher Alltagsrelevanz.Mit diesem Schritt schärft toom sein Profil im Wettbewerb. Die Markenbekanntheit und Sichtbarkeit am Point of Sale werden gezielt gesteigert. Das Pilotprojekt ist jedoch mehr als eine Sortimentserweiterung im Lebensmitteleinzelhandel. Mit dem Shop-in-Shop-Konzept entwickelt das Unternehmen seine Omnichannel-Strategie konsequent weiter und erschließt zusätzliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey.Das Shop-in-Shop-Konzept startet zunächst als Testphase an zwölf ausgewählten Rewe Center-Standorten in Köln, Olching, Dachau, Kiel, Lübeck, Hamburg-Tonndorf, Rodgau, Ettlingen, Egelsbach, Alfter, Salzgitter und Euskirchen. Die Pilotphase dient unter anderem dazu, Kundenakzeptanz, Sortimentsschwerpunkte und Einkaufsverhalten im Lebensmitteleinzelhandel zu analysieren. Bei positiver Entwicklung bietet das Konzept grundsätzlich Potenzial für eine weitere Skalierung innerhalb des Rewe Standortportfolios. Damit könnte der Shop-in-Shop-Ansatz langfristig zu einem zusätzlichen Wachstumsbaustein für toom und die REWE Group werden.Mit dem Pilotprojekt nutzt die REWE Group erstmals die DIY-Kompetenz von toom systematisch im Lebensmitteleinzelhandel - ein Beispiel dafür, wie spezialisierte Handelsformate innerhalb der Gruppe enger verzahnt und neue Wachstumsfelder erschlossen werden können.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de.Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6391116