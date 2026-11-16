Brüssel - Außenminister Johann Wadephul (CDU) drängt Russland zu einem Waffenstillstand im Schwarzmeerraum. "Was dort geschieht, bleibt nicht auf das Schwarze Meer beschränkt", sagte der CDU-Politiker am Montag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Es schlage Wellen bis weit in den globalen Süden.



"Russlands Angriffe auf Schiffe und Infrastruktur im Schwarzen Meer gefährden nach wie vor den Getreideexport und ich appelliere erneut an Russland, endlich den Weg freizumachen, zumindest für einen partiellen Waffenstillstand, der es erlaubt. Getreide aus der Ukraine und auch aus Russland zu transportieren", so Wadephul. Die Menschen im globalen Süden warteten darauf, es drohe Hunger, und die Staaten des globalen Südens wüssten auch ganz genau, wer verantwortlich dafür sei, dass es bisher nicht möglich sei: Russland.



Beim EU-Außenministertreffen am Montag in Brüssel soll es neben dem Ukraine-Krieg auch um Russlands "hybride Kampagne" gegen die EU sowie um die Lage im Nahen Osten gehen.





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